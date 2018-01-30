迈阿密热火客场挑战克利夫兰骑士

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战克利夫兰骑士队。迈阿密热火在11月28日与骑士的比赛中以108-97不敌对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790的电台直播了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在周一的比赛中是如何熄灭达拉斯小牛的反扑火焰并成功赢下比赛的？

这场虽然不是一场酣畅淋漓的大胜，但是热火在本赛季中越发表现出在关键时刻的稳定，德拉季奇在本场比赛关键时刻突入篮下在混乱中得分顺利帮助热火锁定胜局。热火在第四节一直希望能够减少自身的失误，但是在达拉斯的高压防守和自身命中率大幅提升时他们掀起了一场大反扑。同时如果达拉斯在比赛中投进了那几个空位的3分球，热火也不会取得了两位数的领先。

迈阿密热火在最后5分钟两队相差5分内的比赛中战绩是22胜11负，这是全联盟中胜利场数最多的。这些比赛已经成为了热火本赛季的一个传奇。

谈到球员，我们不得不说说理查德森的防守，他在面对丹尼斯·史密斯的进攻时一直保持专注，这名新秀在热火后场理查德色和德拉季奇的防守下命中率仅仅17投4中。温斯洛和詹姆斯约翰逊在本场比赛中也出色的完成了对哈里斯·巴恩斯的防守。

长话短说，这场胜利是热火全队上下一心的结果。

2: 迈阿密热火在11月与骑士的比赛中有什么值得本场比赛借鉴的？

迈阿密热火在上半场就已经落后对手26分，同时他们的最多一度落后34分。这场比赛中唯一的发光点就是热火的新秀阿德巴约在这场比赛中7投7中。

在本场比赛中，除了勒布朗·詹姆斯是一个巨大的威胁外，乐福在第一节就得到了22分（乐福在今天与活塞的比赛中受伤），他的外线进攻对于热火是很大的威胁。而特里斯坦·汤普森现在将继续出任骑士的中锋，所以在明晚的比赛中很大程度上会看白边面对汤普森时如何表现。

在上赛季获得了职业生涯最高的场均助攻数后，勒布朗詹姆斯已经在今年将这个数据提升到8.8次。在这名33岁的球员的帮助下，球队的进攻效率也再次基本达到了联盟第一的水平。我们会看到热火的防守将会如何面对他们的高效进攻。

3: 骑士最近的变化会对本场比赛有什么影响呢？

在过去的一周里，克利夫兰骑士的防守排名全联盟倒数第一，在100次对手进攻中让对手得到110分。虽然在汤普森的首发后，他们连续击败了步行者和活塞后，但是周二晚上他们又在最后输给了活塞。虽然他们现在可能是在找回防守节奏的轨道上，但是很有可能热火的进攻可能在某个方面能够在整晚都奏效

我觉得现在骑士在跟热火有着相似于斯波的排阵，他们首先有着一套趋于固定的阵容，但是在这个阵容上可以有一些小的变动－他们可以根据对手的阵容灵活变阵，同时小托马斯在经过了半个赛季的休赛后重新回归后也需要一定时间的磨合，这也意味着热火可以在这场比赛中利用对手阵脚不稳先发制敌。骑士是有着非常强大进攻火力的，热火不可能说完全防止对手的一切进攻，他们必须要有持续得分的能力，如果本场比赛中热火的控球手，德拉季奇，理查德森，詹姆斯约翰逊，温斯洛可以撕破对手的防线突入油漆区，那一切应该可以引刃而解了。

比赛记录：

迈阿密热火已经取得了2连胜，他们的战绩是29胜21负。

骑士现在的战绩是29胜20负。

白边场均11.9个篮板，1.8个盖帽。

勒布朗·詹姆斯场均26.8分，7.9个篮板，8.8个助攻，1.7个抢断，1.1个盖帽。

效率 (排名):