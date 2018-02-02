迈阿密热火客场挑战费城76人比赛前瞻

迈阿密热火周五晚上客场挑战费城76人。迈阿密热火在3月1日与费城76人的比赛中以125-98战胜对手。本次比赛将在晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 从热火在输给克利夫兰骑士的比赛中我们得到了些什么经验？

尽管比赛的结尾富含了戏剧性，但是整场比赛都让观众感觉到这两支球队是不是真的应该在季后赛相遇。整场比赛两支球队都没有打出节奏，同时都是他们整个赛季进攻倒数第二的比赛，他们一共出现了35次失误，54投9中的3分球。两支球队都有着他们的防守时刻，热火可以在比赛中精彩的抄截了詹姆斯的传球，同样的其实也可以让热火在进攻中无法流畅运转，但是通过本场比赛他们一样可以学习很多的新的东西。迈阿密热火本场比赛错失了反超骑士到达东部第三的机会，但是现在还仅仅是2月份，只要热火在追逐季后赛中保持稳健，我们应该能在3月来临的时候在季后赛排位赛取得一个理想的位置。

从防守上说，迈阿密热火让克利夫兰骑士仅仅得到35%的投篮命中率也是相当不错的。理查德森在第四节6投4中得到了9份，同时在防守端他很好的防守了德怀恩·韦德和托马斯。

即使理查德森表现非常出色，我们也不能忘记了温斯洛在周三晚上的表现。这名21岁的球员很好的防守了勒布朗·詹姆斯并让他出现了7次失误，同时他也很好的组织了球队的进攻。

2: 本场比赛将会是迈阿密热火本赛季的首次客场挑战费城的比赛，本赛季的他们和上赛季有什么区别？

76人现在的战绩是24胜24负，他们的防守排名全联盟前5，他们的进攻排名全联盟中等水平。他们在过去几年虽然战绩不佳但是他们的努力下总是可以从强队的口中夺得胜利。这是一支目标季后赛的球队，如果他们能够保持足够的健康，那么没有任何理由他们无法达到这个目标。

谈到健康，当他们拥有健康的恩比德在场上时，76人的表现非常出色，这个周末他出现在职业生涯的首个背靠背的比赛中，当他在球场上时，76人每100次进攻能够得到110份，同时对手只能得到100.5分。换句话说，恩比德在场上时，他们是联盟前3的进攻和前3的防守！他们的板凳表现比较波动。在赛季中期获得了特雷沃·布克后，他们的板凳深度得到了很大的提升，但是可以期待他们很快就会成为拥有者非常不错阵容的球队。

除了恩比德以外，他们的新秀西蒙斯也是非常出色，现在76人已经取得了24胜24负战绩与恩比德和西蒙斯的内外线防守组合有很大关系。JJ罗迪克场均贡献17.4分，41.1的外线3分球命中率，罗迪克也是76人很多年以来首个如此出色的外线得分手。

3: 你期望迈阿密热火将会如何对抗恩比德和西蒙斯的组合？

恩比德在场上时76人已经表现的非常出色了，在西蒙斯回归后他们甚至变得更加好了。对恩比德的如何防守将会是白边本场比赛的一个巨大难题，恩比德可以在场上任何一个地方得分，他能够出色的利用假动作虚晃，低位单打，传球，组织进攻还能制造对手犯规，白边本场比赛应该不会得到队友太多的帮助，因为他们必须要盯防好对面的致命外线，但是热火一定会给对手的中距离进攻施加巨大的压力，因此恩比德不会在本场比赛轻易的拿到球。

然而西蒙斯则是另外一套进攻体系，不像恩比德，西蒙斯本赛季仅仅投了10个3分球，对于他来说这将是一个巨大的考验，西蒙斯是那种类似隆多的突破手。迈阿密热火可以像很多的球队那样去防守西蒙斯，防止他的外线挡拆后内线突破，西蒙斯不会舒服的拿球并埋头冲进热火的油漆区。

然而本场很有趣的一点就是热火的对位，西蒙斯将会是他们的首发控球后卫而不是像詹姆斯约翰逊那样的控球前锋，因此他在面对热火的后卫组合时有很明显的体型优势。理查德森很可能是最先防守西蒙斯的球员，他在本赛季已经多次防守体型比他更大的球员了，德拉季奇和泰勒将会需要锁定对手的罗迪克和考灵顿。如果这些防守并不是很有效，那么热火很可能会使用保守打法，让西蒙斯去面对热火的大体型球员。我们也许在比赛中会看到詹姆斯约翰逊或者是温斯洛防守西蒙斯。

比赛记录：

迈阿密热火已经赢下了过去3场比赛中的2场，现在的战绩是29胜22负。

而76人现在已经输掉了过去3场比赛，24胜24负。

德拉季奇场均17分，4.8个助攻。

恩比德场均23.8分，11个篮板，1.8个盖帽。

效率 (排名):