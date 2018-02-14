迈阿密热火客场挑战费城76人

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战费城76人。迈阿密热火在2月2日与费城76人的比赛中以103-97击败对手。比赛将于晚上7点开始。你可以收听790电台的实况直播。

1: 我们从迈阿密热火在与多伦多猛龙的比赛中的疯狂追分看到什么呢？

猛龙就像他们的战绩一样，他们表现的非常出色。他们是一支非常平衡的球队。热火在末节一度落后17分之多，但是你们知道的－他们永远不会放弃，猛龙可能也在最后时刻有所松懈，热火才有机会在最后时刻将比分追紧。

但是我们不得不表演德拉季奇的表现，他在第三节一人得到了16分！迈阿密热火现在在交易截止日前获得了新的板凳深度，他们仍然需要找到如何将他们融入到球队的方法。在球队仍然有很多球员受伤的情况下，我们希望德拉季奇能够继续保持他的侵略性，不论他是在什么样的阵容下出场。

值得一提的是，斯波在比赛最后1分钟下将比分追至5分的打法。迈阿密热火并不是急着需要一个3分球，但是斯波很出色的用阿德巴约作为传球轴承完成了一个和艾灵顿的完美挡拆配合，后者也能够在底线找到了充分的出手空间。这是一个非常出色的进攻回合。

2: 我们从上一场与76人的比赛中学习到什么呢？

76人的球员体型都很大，即使他们在比赛中表现的非常全面，他们灵活的阵容让他们在拥有很多大个子球员的情况下依然能够保持足够的投射能力－他们的首发阵容是全联盟最优秀的首发之一，76人在上一场比赛中经常会出现以大打小机会。迈阿密热火在面对对手这种情况下一般能够出色的完成对对方球员传球路线上的拦截，同时有效限制对手这样的机会，但是这依然是本场比赛很重要的一点。

在另一个方面，迈阿密热火的板凳一样有着一定的优势，在奥利尼克缺阵的情况下，我们仍然需要学习如何去使用韦德发挥出热火替补席的实力，76人在增加了贝里纳利后，投射能力再次提高，我们不会期望本场比赛我们替补席能像上次那样出色，但是这也是我们取胜的关键。

3: 迈阿密热火将如何避免出现两位数落后？

虽然热火在上场比赛中一度出现无法将球投入篮筐的情况，但是真正的问题还是防守端。迈阿密热火让76人在第三节得到了35分，西蒙斯的内线单打和突破能力都给热火的油漆区制造了很大的麻烦，同时他的进攻组织能力也是相当出色。

想要赢下本场比赛，热火需要能够完成与对手防守轮转，防好西蒙斯的突破和或者是传球换位。当然这一切说起来都很容易，迈阿密热火明白他们应该如何去在本场比赛中如何取胜。

比赛记录:

迈阿密热火现在战绩30胜27负。

76人战绩是29胜25负。

这将是热火在全明星前的最后一场比赛。

恩比德场均23.7分，11.1个篮板和1.8个盖帽。

效率 (排名):