迈阿密热火客场挑战达拉斯独行侠

迈阿密热火将在周一晚上客场挑战达拉斯独行侠。迈阿密热火在12月22日与独行侠的比赛中以113-101战胜对手。本场比赛将于晚上8点30分开始。福克斯体育将从晚上8点开始电视直播，你可以也收听790电台的时刻直播。

1. 迈阿密热火在周六晚上是如何战胜夏洛特黄蜂的?

你可能觉得印象深刻的就是理查德森第四节的8分和艾灵顿在比赛还有4.6秒的3分球，可是真正让我欣慰的是热火的最后时刻的防守。

感谢理查德森和贾斯蒂斯温斯洛的出色发挥，夏洛特黄蜂在最后一节20投4中。理查德森在这段时间完全锁死了巴图姆的出手空界，温斯洛对肯巴沃克也做到了相同的这些。当然阿德巴约在内线面对霍华德的防守也是非常好的。

总而言之看到热火在逆境中打出团队配合并最终取得胜利是非常振奋人心的。这可能逐渐将成为这些球员的代名词，正因为如此热火现在排名东部第四。

2. 你觉得热火在本场比赛中应该如何从上一场与达拉斯的比赛中吸取经验呢？

我们在上一场比赛中可以看到达拉斯是一支投射能力非常强的球队。达拉斯独行侠在在那场比赛中外线的投篮命中率35投17中达到了48.6%。诺威斯基得到了球队最高的6个3分球。

费雷尔得到了全队最高的22分，诺维斯基和巴恩斯各得20分，他们3人得到了达拉斯全部17个3分球中的12个。

他们的3分球命中率真的非常疯狂，但是这也是一个以3分为主要进攻手段的球队会时常发生的事情。达拉斯独行侠现在3分出手场均达到了31.9次，他们仅次于火箭现在3分球得分占总得分的34.3%。丹尼斯·史密斯也在12月的这场比赛中得到了7个助攻，之后他的14场比赛都有两位数得分的表现。

如果不是艾灵顿在上一场比赛中第四节3分球突然发威，热火很有可能在这场比赛中最终遗憾输球。

换句话说，虽然达拉斯在过去的7场比赛中输掉了6场，战绩16胜34负，但是热火绝对不可以掉以轻心。

3. 你会期待周一晚上的哪个位置上的对位呢？

我希望阿德巴约保持在上一场面对达拉斯的神勇表现。在上一场比赛中，这名热火的新秀9投6中得到了14分，8个篮板，5个助攻和赛季新高的28的效率值。

而在防守端，我们也能看到这名新秀将如何防守未来的名人堂球员诺威斯基。

现在这名来自肯塔基的球员随着在本赛季的多场比赛的磨练获得了更多的信心，我们会看到他在本场与独行侠的比赛中将会表现如何。

同时理查德森和独行侠新秀丹尼斯·史密斯的较量也是本场一大看点，一向以防守出名的理查德森能否阻止这名新秀获得连续15场得分上双呢？

这将会是一场非常有趣的比赛。

比赛记录：

迈阿密热火现在排名东部第四，战绩是28胜21负。

达拉斯独行侠在过去7场比赛中输掉了6场，现在战绩是16胜34负。

在过去的7场比赛中，艾灵顿得到了热火最高的16.7分，42％的3分命中率。

巴恩斯场均18.4分，6.8个篮板。

效率 (排名):