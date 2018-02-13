迈阿密热火客场112:115惜败多伦多猛龙

迈阿密热火在周二晚上客场以112-115惜败多伦多猛龙。德拉季奇得到热火最高的28分。

1. 德拉季奇疯狂的第三节

德拉季奇在上一场热火与雄鹿的比赛中表现并不够出色，但是在周二的比赛中他重新找回了之前的感觉。

事实上，他做到了更多。

这场在面对多伦多猛龙的比赛中，德拉季奇在第三节非常疯狂，他6投5中得到了16分，不论是快速得分还是外线3分球都保持极高的命中率。

他的这个3+1也是让人印象非常深刻。。.

…同时还有他的快速得分

德拉季奇在热火最后的13:0进攻中一个人独得5分，帮助热火将比分缩小到112:109.

他本场比赛19投10中得到了28分，4个助攻，2个篮板和1个抢断。

2. 詹姆斯约翰逊的篮下进攻

第二节的詹姆斯约翰逊就像一个人掌控了比赛，他一个人4投4中得到了9分，同时他还在这段时间保持了非常高的侵略性。

他本场比赛最精彩的表现就是在面对鲍威尔的这个以大打小。

詹姆斯约翰逊得到了16分7个篮板。

3. 韦德的高效发挥

从韦德走上球场的那一刻，他就完全成为了球队的组织核心。不论是底线的突破扣篮还是他的假动作过人中投。

整场比赛，这名36岁的球员出色的吸引了对方的注意力，他为阿德巴约完成了两次精彩的空接助攻。

韦德本场比赛得到了10分11个篮板和6个助攻。

其他要点：

-虽然理查德森的投篮没有之前的精准，但是他在第四节非常拼，在最后一节他得到了7分，并且出色的防守了德罗赞，让这名全明星球员在这段时间4投0中。

让我们不要忘记理查德森这个对弗莱德的封盖。

理查德森得到了10分，5个助攻1个抢断和1盖帽。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会前往费城，他们将在明天晚上7点客场挑战76人。热火的下一个主场比赛将会在2月24日主场面对灰熊。你可以从这里购买球票.