迈阿密热火将会在墨西哥城进行比赛

迈阿密，8月9日－迈阿密热火和NBA今天宣布热火将会在下赛季常规赛中加入在墨西哥城与布鲁克林篮网队的比赛，这场比赛将会在2017年12月9日于墨西哥城体育馆举行。这也意味着这是迈阿密热火首次在美国或加拿大以外的地区进行一场常规赛的比赛。

“我们很惊喜能够参加到NBA墨西哥城赛，”热火总裁帕特莱利说。“篮球比赛是一项全球性的运动，我们很骄傲可以成为墨西哥城赛中的一部分。大家都很期待这场比赛的到来，我们将竭尽所能给墨西哥球迷带来原汁原味的NBA体验。”

2017墨西哥城赛由12月7日布鲁克林篮网面对俄克拉荷马雷霆的比赛和12月9日篮网和热火的比赛组成。去年一月份的时候，菲尼克斯太阳曾经和达拉斯小牛与圣安东尼奥马刺一同在墨西哥城举办了比赛。

今年是NBA墨西哥城赛25周年纪念，同时也将举办第25，26场比赛，墨西哥的比赛也是NBA在海外地区最多的地方。

除了场上的比赛以外，2017年NBA墨西哥城赛会包括了很多与球迷互动的机会。NBA社区团队和NBA青少年篮球社团都会将把多种活动和多元化的NBA篮球体验带到墨西哥城。

这场比赛将会被ESPN直播，同时球迷可以在NBA官方软件上观看比赛。现在球迷们就可以提前注册预定球票，并收到特别的优惠。via www.nbamex.com/MXGames2017.

球迷也可以从NBA.com， Facebook.com/NBA_Mexico，推特上看到更多的信息，