迈阿密热火和Misfits与外星人建立合作伙伴关系

迈阿密，2月22日– 今天，迈阿密热火和顶级电子竞技战队Misfits Gaming共同宣布选择外星人作为电子战队赞助商。

Misfits战队的队友将会完全使用外星人的电竞设备来进行训练和直播。设备包括了：Alienware Aurora台式电脑, 外星人15寸笔记本, AW2518H 240Hz 显示器 和一系列Alienware键盘和鼠标，确保队员有着世界级的体验。

“我们非常激动能够与外星人建立合作伙伴关系，” Misfits Gaming CEO 本·斯本特说. “外星人有足够的实力来保证Misfits战队有着世界最顶级的电脑和设备。我们期望能够与外星人保持更加长远的关系。 ”

除了支持Misfits的比赛，外星人也将在迈阿密热火的多个比赛日支持他们的游戏夜活动。随着篮球迷和电竞迷都逐渐融合在一起，外星人也很兴奋可以和迈阿密热火共同努力向当地球迷展示一种全新的竞技模式。

“迈阿密热火希望能够与Misfits Gaming和外星人一起共同努力将电竞粉丝和篮球迷一起联系起来，” 迈阿密热火执行副总裁／市场部负责人麦克·麦考伦。“”我们希望能够通过建立和迈阿密基础的外星人合作关系将更多的现场竞技的体验带给迈阿密热火球迷和迈阿密的电子竞技迷”

外星人在迈阿密的分支始于1996年，在2006年戴尔收购后保持了原有的部门。

“作为一个自豪的迈阿密居民，我很兴奋可以将这3个当地喜爱的产业联系起来，” 戴尔游戏和电子竞技主管Bryan de Zayas说。“外星人，迈阿密热火和Misfits Gaming不仅仅将迈阿密的传统运动项目与电子竞技建立起桥梁。同时我们的合作伙伴关系也证明了外星人期望能够支持电竞队的宣言，例如支持Misfits的欧州英雄联盟队伍，我们的设备将会为下一代的电子竞技运动员带来新的活力。”