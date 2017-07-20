如果你是NBA的忠实球迷，你就应该知道迈阿密热火这支球队有着一种独特的风格，这也是这支球队取得成功的关键。当一个球员穿上了这身球衣后，你就会知道有一个标准需要你去达到。

对艾灵顿俩说这从来都不是一个问题。.

“我感觉到我已经是一个热火人了,” 艾灵顿说。“在上个夏天我刚刚来到这里的时候我就认识到了。从我自身的训练到我的工作哲学都变得跟以前不一样了。”

仅仅是我自己的身体达到了周围球员的水准，同时看到我在比赛中可以给予球队的帮助，我感觉到我可以说与这里完美匹配。”

在最近夏季联赛的时候，艾灵顿为了支持热火的夏季联赛队,他坐飞机前往了拉斯维加斯。

尽管有很多的旅行是因为工作需要，但是仍然有足够的时间去放松。在7月12日，艾灵顿，詹姆斯约翰逊和泰勒约翰逊参加了克里斯·安琪儿的MINDFREAK魔术表演。

Had a blast last night at the @crissangel show! Appreciate the love and hospitality. #mindfreak A post shared by Wayne Ellington (@wayne_elli) on Jul 13, 2017 at 10:18am PDT

“当我年轻的时候，我会看克里斯·安琪儿，大卫·布莱纳，” 艾灵顿说。“能够亲眼看到他的表演，参加他的节目真的非常开心。他向我们展示了很多的爱，因此这可以说是一个非常不错的表演。”

在艾灵顿与迈阿密热火签约前，艾灵顿为6支不同的球队打球，其中包括了当他首次进入联盟时加入了一支正在重建的明尼苏达狼队，一支老兵满营的达拉斯小牛，他们在2014年季后赛中与马刺进行了抢七的比赛。

即使他已经证明了自己是一个大心脏的射手，但是这名来自北卡的球员在上赛季完成了职业生涯最高的149个3分球。

他是如何计划去处理这些的呢？

“放在第一位的就是如何努力的去投入到工作中。很简单也很普通。”艾灵顿说。“慢慢的建立起我自己的名气，自己做一些小的调整使得我的出手变得更加的快，同时我会去加强创造投篮空间。”

我感觉到在新赛季里，当我出现在场上时就会有对面的球员专门的盯防我，因此我必须要更加专注于如何去捕捉到场上的出手机会。”

除了在场上他会不断训练为下个赛季做好准备，艾灵顿同时也会去学习一些他最喜欢的射手们的技巧。

“我看过雷阿伦。我看过汉密尔顿。我会去看他们是如何利用挡拆摆脱防守球员，如何去创造空位投篮机会。这都是我现在在努力的方向。”

这可能是自他新秀合同结束后，首次能够连续为一支球队效力2年的经历了。这种持续和舒适度应该可以帮助这个摇摆人在球队里找到他需要扮演的角色并帮助迈阿密热火实现他们还没完成的使命。

‘这个有着黄金手臂的男人’ 已经准备好续写属于他章节的下一页.