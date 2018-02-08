迈阿密热火得到卢克·巴比特
Photo Credit: Issac Baldizon
by Shuaihu Zhong
Posted: Feb 08, 2018
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迈阿密，2月8日– 迈阿密热火今天宣布他们已经通过交易奥卡罗怀特重新得到了卢克－巴比特。
巴比特在2016年7月10日与迈阿密热火签约，他在上赛季37场比赛中首发出场9次，他场均得到6.1分，2.2个篮板和15.4分钟出场时间。场均命中率47.6%，3分球命中率44.1%，罚球命中率77.3%。他在本赛季3分球命中率排名老鹰第一，在过去的17场比赛中他3分球命中率超过50%。在2016-17赛季热火的比赛中他一共投进了职业生涯最高的87个3分球，他在23场比赛中投进过多个3分球，这也是他职业生涯最佳。
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