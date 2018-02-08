迈阿密热火得到德怀恩·韦德

迈阿密，2月8日－迈阿密热火今天官方宣布：他们用一个受保护的2024年二轮选秀权从克利夫兰骑士交换得到了后卫德怀恩·韦德。

“我们感觉德怀恩－韦德可以从各方面给我们球队非常巨大的帮助，”热火主席帕特·莱利。“这是一个非常美好的时刻，对于这个城市，对于热火的球迷。我们都非常渴望能够获得胜利，这也是我们为什么要让韦德回家。我们非常期待能够在赛季结束前一起努力为季后赛拼搏。”

韦德，三次带领迈阿密热火获得NBA总冠军，他在855场常规赛中出场，845场比赛首发，场均23.7分，5.8个助攻，4.8个篮板，1.65个抢断，场均出场35.7分钟，投篮命中率48.8%。韦德12次入选全明星，领跑队史得分（20，221），投篮命中数（7,325）,罚球命中率（5,185），两双数据（816 次），助攻（4,944）,抢断（1,414)，出场（30,560分钟).他的盖帽次数（759次）队史第二，篮板数（4,126）队史第四，防守篮板数（3,051）队史第四，进攻篮板数（1,076）队史第五，两双次数（121次）队史第五，投篮命中率(48.8%)队史第7，3分命中数(386)队史第7。另外韦德在2006年当选总决赛最有价值球员，在他166场热火季后赛中，他场均22.8分，5.3个篮板，5个助攻，1.57个抢断，1个盖帽，38.4分钟，47.7％的投篮命中率。