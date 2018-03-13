迈阿密热火99-115客场不敌开拓者

迈阿密热火今天客场99-115不敌波特兰开拓者。德拉季奇得到了热火最高的23分。

1. 德拉季奇一早就进入状态

上半场的德拉季奇可以说是无人能挡的，斯洛文尼亚人本场比赛非常积极的进攻篮下，并且他在第二节完成了一个非常精彩的背后运球得分：

德拉季奇在上半场11投7中得到了17分。

德拉季奇在下半场保持稳定，继续利用自身速度打出流畅进攻，不论是队友挡拆后的中距离跳投还是突破上篮他都很好的完成了自己的职责。

德拉季奇本场比赛17投10中得到了23分，同时他还贡献了2个篮板，2个助攻。

2. 永不放弃的温斯洛

即使温斯洛在比赛第二节完成了这样一个高难度的突破进攻：

…在第四节手举热火反攻大旗，帮助热火一度将比分追至3分。

温斯洛在这段时间5投4中得到了10分，同时还有这个连续得到7分。

这绝对是点燃热火的那个火星。

当然如果看过比赛你一定记得他对麦考伦的这个铜墙铁壁的防守。

哇！

第四节开始，温斯洛就开始接受防守利拉德的任务，这名21岁的球员在这场比赛中还防守了戴维斯，考林斯和阿米努。

温斯洛本场比赛11投6中得到了15分，职业生涯最高的13个篮板，4个助攻和2个盖帽。

3. 泰勒约翰逊保持他的韧性

泰勒约翰逊在本场比赛中一共投进了4个3分球，这也是热火全队最高，其中包括了在第四节的这个进球。

总而言之，泰勒约翰逊得到了17分，3个篮板和2个助攻。

比赛记录：

白边（臀伤），韦德（左侧大腿拉伤）都缺席本场比赛。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会前往萨奎拉门托，他们将于周三晚上10点客场挑战国王。在周五客场挑战完湖人后，他们将在下周一主场迎战掘金。你可以从这里购买球票.