迈阿密热火98:79大胜克利夫兰骑士

迈阿密热火在周二晚上98-79战胜克利夫兰骑士。奥利尼克得到了全队最高的19分。

1. 詹姆斯约翰逊完成了这个挑战

从比赛一开始詹姆斯约翰逊就准备好面对他的对手。

怎么样做到的?

在不到两分钟，他就成功的完成了对勒布朗詹姆斯的封盖！

随着比赛的推进，詹姆斯约翰逊在比赛中很好的限制了勒布朗，并想尽一切办法让勒布朗在比赛中陷入麻烦。

让我们看看他的第三节的这个精彩的防守：

在进攻端，詹姆斯约翰逊保持他一如既往的侵略性，面对詹姆斯的防守打进非常精彩的进球。

这就是他如何接受这挑战的.

詹姆斯约翰逊本场比赛11投7钟得到了15分，9个篮板，5个助攻，3个盖帽，2个抢断和16的正负值。

2. 奥利尼克保持克利夫兰出现麻烦

即使奥利尼克在第二节持续开火，他得到了10分，其中包括了这个轻松的假传真扣。

…他确保克利夫兰骑士不会在第四节追回比分。

事实上，他在比赛最后一节3投3钟得到了全队最高的9分，其中有一个韦德非常精彩的传球。

奥利尼克得到了5个篮板，3个助攻和全队最高的3个抢断，以及19的正负值和9投7中得到了全队最高的19分。

3. 韦德惊人的防守

NBA历史上没有人在比赛中比韦德有更多的盖帽是有原因的。

很多的球员是因为身体天赋异常出色，韦德的超高篮球智商帮助他充分利用自身的弹跳来完成最后的封盖。

让我们看看他本场比赛的4个精彩盖帽。

对的，韦德在比赛第四节保持进攻并帮助奥利尼克在第四节轻松得分。

韦德本场比赛得到了12分，4个助攻和全队高的22的正负值和他得到了赛季最高的4个盖帽。

比赛记录:

-热火让骑士得到了赛季最低的79分和36.5%的投篮命中率。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会继续他们的主场赛程，他们将在周四晚上迎战芝加哥公牛。比赛将于周四晚上7点30分开始。 你可以从这里购买球票.