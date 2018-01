迈阿密热火97:79大胜密尔沃基雄鹿

迈阿密热火在周日下午97-79战胜密尔沃基雄鹿。德拉季奇得到了热火最高的25分。

1. 德拉季奇锁定胜局

迈阿密热火在第四节取得了两位数的领先,德拉季奇确保了对手在最后时刻毫无还手之力。

是的,他一个人熄灭了对手反扑的火焰。

德拉季奇在最后时刻5投4中得到了11分,让我们看看他在比赛还有4分16秒的表现吧。

是的,他感觉到了。

他本场比赛17投9中得到了球队最高的25分,德拉季奇得到了3个篮板2个助攻和球队最高的17的效率值。

2. 白边的积极表现

简单的说,白边从比赛开球就已经准备好了。

这名7尺的大个子在第一节就贡献了4个盖帽,其中包括了这个面对字母哥的迎面大帽。

白边在第三节开始真正的给比赛带来巨大影响。不仅仅是几个抢断还有一些在进攻上的表现。

…当然他还有精彩的勾手投篮。

这个大个子作为热火的内线大闸抵住对手无数的内线冲击,最终得到了热火最高的7次罚球。

白边6投5中得到15分,10个篮板,2个抢断和13的正负值,以及之前提到的4个盖帽。

3. 全能理查德森

没有人感觉到惊讶,理查德森持续在进攻上出现变动,不仅仅是他的中距离投篮和外线的3分球,他本场最精彩的就是在防守上的表现。

让我们看看他的这个抢断和之后的精彩传球。

Oh yeah, this block in transition late in the fourth was pretty cool, too:

理查德森本场9投6中得到了16分,6个篮板,1个抢断和1个盖帽。

其他要点:

-阿德巴约在防守字母哥和米德尔顿的组合时表现出这个年纪不应该有的稳健。

当然我们怎么能错过阿德巴约的扣篮时刻?

这个精彩的传球来自于温斯洛。

阿德巴约得到了6分,6个助攻,4个篮板和9的正负值。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会开始他们的连续5场客场之旅,他们将在周一下午3点30分客场挑战芝加哥公牛。迈阿密热火的下一个主场比赛将会在1月25日,他们将在晚上7点30分主场面对萨克拉门托国王。你可以从这里购买球票.