迈阿密热火97-克利夫兰骑士108

迈阿密热火在周二晚上97－108不敌克利夫兰骑士队。迪昂·维特斯得到了球队最高的21分。

1. 阿德巴约的生涯之夜

阿德巴约虽然在过去9场比赛仅出场2场，但是很明显本场比赛他完全做好了准备。从他进入比赛的那一秒开始，他就开始在场上发光发热。

他在本场比赛中上演了3次惊天扣篮。其中包括了隔扣史密斯和韦德。

…他也展示出他的出色的传球能力。

防守端，阿德巴约强势抵挡住勒夫和弗雷的进攻，他在第二节面对詹姆斯的防守更是让人惊叹。

在这个表演中，阿德巴约完全没有被詹姆斯的这个虚晃骗到，并且强迫他在比赛中投失这个球。

之后第四节，阿德巴约也出色的防守了格林，他在比赛中完成了这也出色的跳投。

这名前肯塔基球员7投7中贡献了19分，6个篮板，1个盖帽和13的效率值。

2. 维特斯率领的进攻波

上半场对于热火来说非常艰难，维特斯在上半场前两节发挥出色。这名25岁的球员在上半场就贡献了17分，这要感谢他的内线突破和外线投篮的一起出力。

随着比赛的进行，他持续的突破进入油漆区，就像在第三节后半段他的这个突破，他成功的打破对手防守并将球打进。

维特斯本晚贡献21分，他还得到了球队最高的7个助攻。

3. 理查德森的发挥

当理查德森在过去的几场比赛中一直出现进攻麻烦。这名24岁的球员在本场面对克利夫兰骑士时投进了3个3分球，并且在传球中找到他自身的优势。

理查德森本场比赛9投6中贡献了15分，2个助攻和1个抢断。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周三晚上客场挑战纽约尼克斯。他们的下一个主场比赛将会在周五晚上8点，主场面对夏洛特黄蜂。 你可以从这里购买球票.