迈阿密热火97-103惜败费城76人

迈阿密热火在周五晚上的比赛中以97-103惜败费城76人。奥利尼克得到了热火最高的19分。

1. 阿德巴约倾尽全力

阿德巴约有一个非常不错的开场，他在比赛中出色的为队友挡拆，并且展现出他出众的视野。

让我们看看他在第二节给艾灵顿的这个不看人传球。

…但是没有什么比他在第四节的高效率表现更加让人吃惊了。

阿德巴约在第四节4投4中得到了10分3个助攻，他在最后时刻还多次组织了热火进攻。

一个完美的例子就是他给泰勒约翰逊的这个3分球助攻。

同时他在防守端盯防76人的全明星中锋恩比德表现的非常抢眼，他让恩比德在本场比赛中仅仅17投7中。

换句话说这名来自于肯塔基的球员是本场最后一节打出30－7进攻波的主要力量。

这名20岁的球员本场比赛9投5中得到了15分13个篮板和生涯最高的6个助攻。

2. 第四节先生－奥利尼克

就像阿德巴约一样，奥利尼克将他最佳的表现留在了比赛最后一节，这段时间他得到了他全部19分中的12分。虽然很多的得分来自于罚球线，但是他也完成了很多的精彩的篮下突破得分和1个外线3分球。

奥利尼克得到了6个篮板，全队最高的11的效率值，10投6中得到了全队最高的19分。

3. 理查德森的精彩开头

热火的开头启动的并不快，理查德森在热火进攻受挫时一人得到了第二节后半段的7分，其中包括了这个面对阿米尔的精彩得分。

防守上，理查德森也出色的完成了对西蒙斯的盯防，虽然他比对手要矮了6英寸。

理查德森从来不会放弃，热火虽然一度落后但是他依然保持着自己的态度完成对CJ麦康利的封盖。

理查德森11投5中得到了12分，4个助攻，3个篮板，1个抢断和之前提到的1个盖帽。

比赛记录：

-白边身体不适离开了比赛，没有返回。

下一场比赛：

-迈阿密热火将千万底特律，他们将在周六晚上7点客场挑战活塞。热火的下一个主场比赛将会在周一晚上7点30分主场迎战魔术队。你可以从这里购买球票.