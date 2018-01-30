迈阿密热火95-88战胜达拉斯独行侠

迈阿密热火在周一晚上95-88客场战胜达拉斯独行侠。哈桑怀特塞德得到了热火最高的25分。

1.白边早早的进入状态

从周一比赛哨响的那一刻起，哈桑似乎变了另外一个人。当他在比赛中对位诺威斯基时，白边简单的利用自己的身体优势不断的蚕食着对手的内线，彻底统治了对手的篮板球。

一个简单的例子就是第一节他在面对泰勒约翰逊投失3分球后，迅速抢下篮板球，并且面对诺威斯基打进了精彩的勾手投篮。

你怎么能够忘记他在上半场结束前给詹姆斯约翰逊的这个精彩助攻呢？

随着比赛的推进，白边继续保持内线进攻的高效，他在第三节一开头就5投5中。

整场比赛白边15投10中得到了25分和14个篮板（7个进攻篮板）。

2. 理查德森的稳定外线输出

理查德森本场比赛就像是带上了3分套装一样，他本场比赛命中了热火最高的4个3分球。当然他还在比赛中很好的组织了球队的进攻。

在防守端，他也倾尽全力去努力截断对手的进攻，在他努力的防守下哈里森·巴恩斯和丹尼斯·史密斯的进攻都出现不小的麻烦。

本场比赛理查德森贡献了职业生涯最高的4个盖帽，其中包括了这个在第四节的对丹尼斯·史密斯的封盖。

理查德森本场比赛8投4中得到了14分，3个篮板，3个助攻，4个盖帽和8的正负值。

3. 德拉季奇的关键表现

虽然说本赛季德拉季奇有着更加有统治力的比赛，但是本场比赛他很好的利用对手防守的空隙完成致命一击。

德拉季奇在最后时刻的关键得分也帮助热火成功熄灭了对手反扑火焰。

德拉季奇得到了13分，4个篮板，3个助攻。

其他要点：

-虽然奥利尼克在本场比赛中的投篮并不会很理想，但是他很默契的与白边在内线搭档，并在第四节完成了一个震惊全场的单手补扣。

奥利尼克得到了12分4个篮板。

-温斯洛的防守还是无可挑剔，他在本场比赛出色的完成了防守对面多名球员的任务。

他在第三节面对威斯利·马休斯上演了教科书般的防守。

温斯洛得到了6分5个篮板和7的效率值。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会继续他们的客场之旅，他们将在周三晚上7点30分客场挑战克利夫兰骑士。迈阿密热火的下一个主场比赛将在2月5日，他们将在主场迎战魔术，比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票.