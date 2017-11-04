迈阿密热火94比95惜败丹佛掘金

迈阿密热火周五晚上94:95不敌丹佛掘金。德拉季奇贡献全队最高的23分。

1. 维特斯疯狂的第四节

维特斯知道如何在关键时刻打进这些球。在迈阿密热火第四节落后对手时，维特斯一举4投3中得到了7分，其中包括了这个高难度的得分。

之后这个萨库斯的后卫错失了最终反超比分的投篮，篮球刷框而出。

维特斯12投6中得到了15分，3个篮板，3个助攻。

2. 德拉季奇的快速启动

德拉季奇就像不会投失一样，上半场他不断的从远距离命中3分，事实上这名斯洛文尼亚后卫4投4中3分，并在上半场就得到了18分。

很重要的就是热火在比赛中取得了领先，并且你一定不会忘记他这个精彩的瞬间。

本场比赛他15投8中得到了23分，3个篮板，2个抢断和全队最高的7个助攻。

3. 詹姆斯约翰逊的全能表现

像以往一样詹姆斯约翰逊在周五晚上表现不错，全场他发挥非常高效，很好的防守了米尔萨普和约基奇。但是不幸的是在比赛还有11.8秒时，这名30岁的球员因为犯规次数被罚下场。

詹姆斯约翰逊最爆炸的表现来自于与维特斯的空接扣篮。

他得到了15分，10个篮板和4个助攻。

其他要点:

-白边在第一节表现出色，他本晚最佳表现来自于在第四节带领热火打出反攻高潮。

白边9投6中得到了13分，3个篮板，2个抢断和2个盖帽。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会前往洛杉矶，他们会在周日下午3点30分与快船进行比赛。热火将会在11月15日回到迈阿密，他们将会在主场面对奇才。你可以从这里购买球票.