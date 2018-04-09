迈阿密热火93:115不敌俄克拉荷马雷霆

迈阿密热火在周一晚上以93比115不敌俄克拉荷马雷霆。理查德森得到了热火最高的18分。

1. 理查德森保持攻防两端的出色表现

尽管他在本场比赛面对保罗·乔治的防守，理查德森在本场比赛中毫无畏惧并从一开头就打出精彩进攻。

理查德森在本场比赛中完成很多干拔跳投，让我们看看他在面对保罗乔治在第一节的这个高难度得分。

同时他在比赛中很好的组织了队友的进攻。

在防守端，理查德森在防守端也出色的防守了乔治，维斯布鲁克斯以及安东尼。

可惜的是比赛最终还不够。

本场比赛他14投8中得到了全队最高的18分，24岁的理查德森还贡献了3个篮板，3个助攻和1个抢断。

2. 白边的答复

像理查德森一样，白边准备好在比赛一开头就在攻防两端发挥出他自身的作用。在第一节贡献了2个盖帽，同时这个大个子在比赛第二节末端完成了对威斯布鲁克斯的封盖，这可能是他今晚最精彩的表现。

随着比赛的进行，白边完成了多次内线接球后的得分。

这个7尺大个子10投8中得到了16分，8个篮板和1个助攻，以及3个盖帽。

3. 泰勒约翰逊的第三节

雷霆在比赛第三节完成了一些精彩的表现，泰勒在这段时间得到了10分，其中包括了面对亚当斯的精彩突破。

同时在面对错位防守中获取优势。

在防守端，面对维斯布鲁克斯他并没有退却，他甚至在下半场防守了保罗乔治。

泰勒·约翰逊10投5中得到了12分，4个篮板，4个助攻和3个抢断。

其他要点:

-温斯洛本场比赛完成了很多非常关键的表现，他防守了雷霆的多名球员。

他在比赛中的内线切入也是非常聪明，他在第二节的内线切入帮助他最终完成了双手灌篮。

温斯洛10投6中得到了12分，9个篮板和2个助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周三晚上主场面对猛龙，比赛将于晚上8点开始。你可以从这里购买球票.