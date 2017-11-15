迈阿密热火93:102不敌华盛顿奇才

迈阿密热火在周三晚上93-102不敌华盛顿奇才。德拉季奇得到了21分。

1. 7-11的第三节

迈阿密热火在第三节得到了12分，德拉季奇和维特斯一同努力。事实上，这对后场组合在这段时间得到了15分。他们帮助热火在第四节前74-71领先对手。

在最后时刻，德拉季奇的背身低位单打

维特斯也能够在比赛中完成一些高难度的上篮

维特斯得到了19分，5个助攻和球队最高的5的效率值。同时德拉季奇得到了21分，4个篮板和2个助攻。

2. 理查德森的防守

理查德森在本晚虽然进攻没有很大的贡献，但是他在比赛中的防守非常出色，不论是面对贝尔，比尔，奥博甚至是莫里斯。

这名24岁的球员完成了一个对比尔的精彩抢断。

理查德森本晚最精彩的抢断来自于比赛第三节，他在面对莫里斯时完成了对波特传球的预判，并且造成了莫里斯的进攻犯规。

理查德森本晚贡献了4分，3个篮板，2个助攻和1个抢断。

3. 板凳奇兵：泰勒约翰逊

泰勒约翰逊在本场比赛的上半段得到了13分，他也很好的组织多次进攻以及积极的防守对面的后防线球员。

泰勒约翰逊本晚最精彩的表现机会他在越过对手的两名挡拆球员后，他完成了对沃尔上篮的封盖。

泰勒得到了15分，2个篮板，2个助攻。

其他要点：

-白边在比赛中很好的控制了篮板，本场拿下了14分和21个篮板。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周五再次面对华盛顿奇才。之后迈阿密热火将会回到印第安纳步行者，比赛将在周日下午5点开始。你可以从这里购买球票.