迈阿密热火91：88战胜华盛顿奇才

迈阿密热火在周五晚上91:88战胜华盛顿奇才。哈桑·怀特赛德得到了球队最高的22分。

1. 白边确保了热火胜果

华盛顿奇才在第四节打出反攻，白边成功给予对手重锤。这名7尺高的大个子在这段时间内得到了11分，多次利用身体优势击败杰森·史密斯。

本次最精彩的表现莫过于这个在戈塔克头上的扣篮。

防守端他也非常积极多次封盖对手。

让我们看看他的这两个封盖。

本场比赛他12投10中得到了22分和2个封盖。这名28岁的球员还有16个篮板。

2. JJ的回答

从本场比赛走上球场的一颗，詹姆斯约翰逊就让对手陷入巨大麻烦。

詹姆斯约翰逊组织进攻，远距离跳投，外线3分，突破上篮无所不能。

他同时帮助白边和其他队友打出精彩进攻。事实上，这名30岁的球员似乎找到上赛季的状态了。

詹姆斯约翰逊14投7中得到了20分，5个篮板和4个助攻。

3. 温斯洛的第二节

迈阿密热火的开场表现的非常精彩，温斯洛在这里面占很大的因素。这名21岁的球员在第二节成功防守沃尔，封盖戈塔克，补扣，欧洲步。

这名杜克的球员9投4中得到了10分，7个篮板和2个抢断，1个封盖。

理查德森在本场比赛也表现出色，他出色的防守比尔和沃尔。维特斯得到了16分。

下一场比赛:

-热火将会回到主场，他们将在周日晚上面对印第安那步行者，比赛将于下午5点开始。你可以从这里购买球票.