迈阿密热火91:85战胜密尔沃基雄鹿

迈阿密热火在周五晚上以91:85战胜密尔沃基雄鹿。泰勒得到了热火最高的19分。

1. 阿德巴约充分利用了自己的优点

当雄鹿在比赛中没有足够的大个子球员，阿德巴约聪明的开始工作了，他在比赛中得到了热火最高的10次罚球机会并且罚中9个。

当然，还有不少阿德巴约式的扣篮，包括了这个在第四节的精彩扣篮。

总的来说，这个新秀最精彩的表现就是面对米德尔顿的突破完成了一个惊天抓冒。

当然在防守上，阿德巴约同样很好的抵抗了字母哥的进攻。

20岁的阿德巴约得到了15分10个篮板3个助攻和2个盖帽。

2. 3号的回归

在比赛中经过了全场的起立欢迎后，韦德首次身着3号再次回归迈阿密热火。

他在比赛中投进了他的第一个3分球。

…同时他还给队友送出了精彩的空接助攻。

…第四节的时候这似乎变得更加有趣了。

当布索尔在抢下了热火的一个传球后，他如果这个球打进热火的领先可能被缩小到2分，这时候韦德出色的完成了他在防守端的工作。

总的来说，韦德在本场比赛中出场22分钟，贡献了3分，2个篮板，2个助攻，2个抢断，2个盖帽。

3. 泰勒约翰逊在比赛中迅速开火

简单的说，泰勒约翰逊在本场比赛中迅速爆发，他在上半场火力全开，不断的投进关键外线3分球，他本场最精彩的表现就是这个突破后的假动作抛投。

他本场比赛16投7中得到了19分，泰勒也得到了6个篮板，3个助攻，2个抢断和球队最高的19的效率值。

其他要点:

-就像阿德巴约一样，詹姆斯约翰逊在本场比赛中出色的防守了字母哥，他在比赛中21投8中，并出色防守了希腊怪兽投篮。

这个完美的封盖可能是JJ本场对这个超级巨星防守的一角。

这是一个什么样的盖帽.

这名30岁的球衣得到了9分，4个篮板，2个助攻，1个抢断。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会在周二客场挑战多伦多猛龙。迈阿密热火的下一个主场比赛将会在全明星周末之后，2月24日他们将会主场迎战灰熊。你可以从这里购买球票。