迈阿密热火90比89战胜波士顿凯尔特人

迈阿密热火在周三晚上以90-89战胜波士顿凯尔特人。奥利尼克得到了职业生涯最高的32分。

1. 奥利尼克战胜前球队

奥利尼克本赛季已经面对凯尔特人打出了两场稳定的比赛,但是没有什么可以跟他在周三晚上的比赛相比的了。

在经历了比赛的快速开场后,这名7尺高的大个子本场比赛6投5中得到了14分。

即使这个第四节的开头他表现的已经异常优秀了。

…但是你看看他本场比赛最为精彩的在杰伦·布朗和欧文头上的这个扣篮吧!

在防守端,奥利尼克出色的和霍福德较量,他在第四节还有8分14秒的时候被6犯罚下场。这名26岁的球员在轮换防守对手外线球员时也发挥出色。

他本场比赛15投12中得到了职业生涯最高的32分,投进了6个3分球,同时他还获得了7个篮板,2个助攻,1个抢断和1个盖帽。

2. 理查德森继续在攻防两端发光发热

就像奥利尼克一样,理查德森在下半场面对凯尔特人发挥出色,他在本场比赛第三节连续命中远距离3分球,帮助热火打出进攻高潮,他本场比赛最精彩的表现莫过于这个高难度的2+1.

当然,理查德森在防守端也丝毫没有松懈下来,他出色的完成了对杰伦布朗和塔图姆的防守。

这名来自田纳西的球员本场比赛得到了19分,6个助攻,4个篮板和球队最高的7的效率值。

3. 艾灵顿保持着自己的状态

当艾灵顿在开场状态不佳,他并没有因此沮丧而松懈下来,他将自己的最佳状态留到了最后时刻第四节。

艾灵顿第四节得到了9分,同时他还得到了6个篮板。

下一场比赛:

-迈阿密热火现在将回到家乡,他们将会在美航球馆准备接下来的主场背靠背比赛。热火的第一场比赛 将会是周五晚上8点面对小牛. Following that, the HEAT will face 然后是周六晚上8点,主场迎战鹈鹕。 快购买你得球票吗!