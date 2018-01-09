迈阿密热火90-89战胜多伦多猛龙

迈阿密热火在周二晚上与猛龙的比赛中以90-89战胜对手。德拉季奇得到了热火最高的24分！

1. 艾灵顿制胜一击！

虽然大家对艾灵顿的了解就是他是一个优秀的外线射手，但是他同样可以做到不一样的事。

在比赛中完成准绝杀上篮听起来怎么样？

早先时候时候，艾灵顿在比赛中更是完成了多个精彩的上篮，这与热火的防守是分不开的。他同时在比赛中投进了3个3分球。

当然这一切比不上他在比赛中的表现，这名30岁的球员在比赛中得到了15分，3个篮板和2个助攻。

2. 阿德巴约值得铭记的夜晚

如果你觉得阿德巴约只是一个扣篮手，再想想吧。

这名新秀再比赛中向猛龙展现出全套的进攻器械，补篮，勾手，抛投，跳投和突破上篮，无所不能。

第四节的很大一部分进攻都是通过阿德巴约的配合，他在这个过程都表现的非常出色，这名20岁的球员在第四节6投4中得到了8分。

在防守端，阿德巴约继续保持着他的积极态度，他在比赛中贡献了5个盖帽。可能这个给鲍威尔送上的火锅是本场最让人印象深刻的。

总而言之，这名前肯塔基球员在比赛中14投8中，得到了职业生涯最高的15个篮板球，3个助攻和9的效率以及职业生涯最高的5个盖帽。

3. 稳定的德拉季奇

在艾灵顿投进那个制胜一击的时候，德拉季奇在比赛还有19.6秒打进了反超比分的上篮。

整场比赛，这名斯洛文尼亚人都能出色的完成一切任务，同时在篮下表现的极为强硬。他同时得到了职业生涯最高的12个篮板。

你不会忘记他在比赛中和这个在第二节和詹姆斯约翰逊的背后传球配合：

他得到了球队最高的24分，12个篮板和4个助攻。

4. 德里克·琼斯职业生涯的首次热火首发

尽管在热火才呆了10天，德里克琼斯在泰勒约翰逊缺阵下首次首发出场，并在比赛中得到了斯帅的信任。

他的外号“飞行模式”在比赛中得到充分的体现：

…德里克琼斯在比赛中也完成了对上周东部最佳球员德罗赞的防守：

德里克·琼斯，最终得到了8分，5个篮板和2个盖帽。

比赛记录：

-迈阿密热火送给多伦多本赛季第二场主场输球。

下一场比赛：

-迈阿密热火在周三晚上客场挑战印第安纳步行者。之后他们会回到迈阿密，他们将准备在周日晚上主场迎战密尔沃基雄鹿，比赛将于下午1点开始。你可以从这里购买球票.