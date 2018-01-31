迈阿密热火89-91惜败克利夫兰骑士

迈阿密热火周三晚上89:91不敌克利夫兰骑士。德拉季奇得到了热火最高的18分。

1. 理查德森在比赛末端的精彩表现

虽然说本场比赛并不是热火打得精彩的一场比赛，但是理查德森在最后时刻拼尽全力试图帮助热火取得最后胜利。事实上，他本场比赛最后一节6投4中得到了全队最高的9分，同时他在最后时刻单打托马斯并面对克劳德的强硬防守打进关键进球。

理查德森本场比赛13投7中得到了15分，3个篮板，2个助攻和2个盖帽。

2. 温斯洛将他的全部能力融合在一起

简单的说，温斯洛本场比赛中展现出他全面的能力。从比赛开头，这名前杜克球员就不断的突入篮下打进上蓝，不论是半场进攻还是全场的配合。

当然他还很好的完成了球队组织进攻的角色，他在比赛中完成了这样一个精彩的空接助攻，帮助阿德巴约在第三节末端轻松扣篮得分。

防守上他也出色的防守了詹姆斯并且让这个全明星球员得到了7次失误。

让我们看看在第二节他对勒布朗的抢断并助攻德拉季奇完成轻松上篮。

温斯洛7投4中得到了9分，10个篮板和2个助攻。

3. 德拉季奇的快速开始

德拉季奇从比赛一开始就迅速进入角色并在上半场9投5中得到了14分。

让我们看看他在比赛中面对汤普森的防守时完成的这个精彩得分。

虽然德拉季奇在本场比赛中没有在下半场得到很多的得分，但是他得到了球队最高的6个助攻和5的效率值和18分。

其它要点：

-奥利尼克4投3中得到了6分，其中包括了这个面对韦德防守的精彩突破得分。

奥利尼克得到了10分7个篮板3个抢断2个助攻。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周五晚上客场挑战费城76人，他们的比赛将在晚上8点开始。迈阿密热火的下一个主场比赛将在2月5日晚上8点开始，他们将面对魔术的挑战。你可以从这里购买球票.