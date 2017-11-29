迈阿密热火86:115不敌纽约尼克斯

迈阿密热火在周三晚上86－115客场不敌纽约尼克斯。凯里奥利尼克得到了热火最高的18分。

1. 阿德巴约重新回到首发阵容

哈桑怀特赛德的缺阵，阿德巴约获得了本赛季第四次首发出场的机会。这名新秀本场的最佳表现自然是这个精彩的双手扣篮了。

他在接下来的比赛中继续展现出他在进攻端的能力，例如他在比赛第三节面对坎特完成了这样一个异常出色的单打坎特的表演。

在防守端，这名20岁的球员展示出他对坎特，比斯利的积极防守。

整场比赛，阿德巴约5投4中，贡献了9分，5个篮板和2个抢断。

2. 维特斯的创造能力

维特斯从进入比赛的开始就展现出很强的进攻意图，事实上他得到了本场最高的8次助攻，其中包括了这个给泰勒约翰逊的精彩传球。

在防守端，维特斯也很出色的防守了考特尼李，并且在比赛中完成了对比斯利的精彩封盖。

本场比赛他除了贡献了8助攻，1盖帽，维特斯还得到了10分。

3. 奥利尼克的外线火力

进入本场比赛的一刻开始，这名排名全联盟第11位的3分射手就展现出他的本事。

除了3分球4中3以外，这个7尺大个子在第四节还完成了一个精彩的扣篮。

奥利尼克本场比赛11投6中得到了18分，5个篮板和2个助攻。

下一场比赛:

-热火终于将在周五主场面对夏洛特黄蜂，比赛将于晚上8点开始。你可以从这里购买球票.