迈阿密热火149-141战胜丹佛掘金

迈阿密热火在周一晚上的双加时赛中以149-141战胜丹佛掘金。詹姆斯约翰逊得到了热火最高的31分。

1. 詹姆斯约翰逊通知比赛

当一场比赛打出了双加时，只有最渴望这场胜利的人才能赢下这场比赛。

詹姆斯约翰逊绝对非常渴望这场比赛胜利。

在整场比赛中这名强壮的前锋做到一切他希望做到的，并在加时赛中得到了热火最高的18分。詹姆斯约翰逊在比赛中投进了一些非常关键的3分球，没有什么比在离比赛结束还有52.6秒时的这个让热火取得144-136领先时的进球更加让人兴奋的了吧。

在防守端，詹姆斯约翰逊面对米尔萨普同样保持出色，他让这个顶级锋线球员在第四节里一分未得。

这是怎样的一个表现.

本场比赛他17投13中得到全队最高的31分，11个篮板，6个助攻。

2. 奥利尼克保持自身的稳定

奥利尼克又一次在大家面前展现他的全面，不是吗？

从外线的接球后直接出手的3分球到内线的勾手单打，奥利尼克在整场比赛中随心所欲，利用自身技巧将掘金的球员玩弄在指尖。

他本场最精彩的表现就是他在第一个加时中面对约克基的出色突破。

奥利尼克在比赛中同时出色的完成了防守，他在比赛中得到了职业生涯最高的4个盖帽，其中包括了这个面对穆勒的精彩火锅。

这个7尺大个子16投11中得到30分，8个篮板，5个助攻和4个盖帽。

3. 3分艾灵顿

艾灵顿的手感一旦点燃就根本冷却不下来。

为什么呢？

整场比赛中，艾灵顿都能够出色的完成突破运球，这名30岁的球员得到了球队最高的6个3分球，其中包括了这个在第二个加时中关键的3分球。

你绝对会爱上他.

艾灵顿在本场比赛中贡献了23分。

其他要点：

-不要让阿德巴约的扣篮吓傻你。

阿德巴约本场比赛得到了7分。

比赛记录:

-白边和韦德都因伤缺席。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周三晚上主场迎战纽约尼克斯。 你可以从这里购买球票.