迈阿密热火129-102大胜华盛顿奇才

迈阿密热火在周六晚上与华盛顿奇才的比赛中以129-102战胜华盛顿奇才。詹姆斯约翰逊得到了热火最高的20分，除他以外还有另外7名球员得分上双。

1. 詹姆斯约翰逊一锤定音

从比赛开始，华盛顿奇才就根本无法阻止詹姆斯约翰逊，这名强壮的前锋从开场的单手扣篮后就再也没有停下来。

随着比赛的推进，詹姆斯约翰逊保持他的进攻模式并再也没有停下来。

从防守上，詹姆斯约翰逊在比赛中防守了莫里斯，斯考特，比尔。

他表现的非常出色。

他9投8中得到了20分，5个助攻和2个篮板。

2. 理查德森在攻防两端都保持足够稳定

迈阿密热火在周二与华盛顿奇才的比赛中，理查德森就在防守比尔时表现的非常好，比尔在今天的比赛中就仅仅12投5中。

理查德森在第二节末端，抢断了比尔给莫里斯的传球并完成一个高难度击地传球，泰勒约翰逊也飞速完成了一个跨越全场后的扣篮。

理查德森在本场比赛中给球队的防守带来了很多的能量，但是理查德森本场比赛6投6中得到了13分和4个助攻。

3. 奥利尼克与比尔的碰撞

奥利尼克一如既往的在篮筐附加给热火进攻添加燃料，但是本场比赛他最佳的表现来自于防守端的表现。

这绝对是本场比赛的最佳表现。

奥利尼克本场比赛5投4中得到了13分，11个篮板，2个助攻和2个盖帽。

其他要点:

-即使麦克格鲁德在第四节完成了3记3分球，但是他本场比赛最佳的表现就是他在第二节的这个将申塞斯晃倒在地后的上篮。

麦克格鲁德在比赛中6投5中得到了13分。

-阿德巴约本场比赛是他的第12次首发，我们没有等多久就看到了他的这个招牌扣篮。

自然而然他在比赛中还有另外两个扣篮。

阿德巴约本场比赛5投3中得到了6分还有8个篮板。

-德拉季奇在比赛中陷入犯规麻烦，但是他依旧在上场后给球队带来不一样的影响。

看看他在第二节的这个精彩的进球吧。

德拉季奇本场比赛6投4中得到了10分，3个助攻，2个篮板，本场比赛得到了球队最高的30正负值。

比赛记录：

-迈阿密热火投篮命中率达到59.1%，他们在油漆区得到了76分。

-韦德在比赛中左腿拉伤离开比赛并没有回归。

下一场比赛:

-迈阿密热火将开始客场之旅，他们将在周一晚上10点30分客场挑战波特兰开拓者。之后他们将会挑战国王和湖人，他们将会在3月19日回到主场迎战掘金。你可以从这里购买球票.