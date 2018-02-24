迈阿密热火123-124惜败新奥尔良鹈鹕

迈阿密热火在周五晚上的比赛中以123-124惜败新奥尔良鹈鹕。德拉季奇得到了热火最高的30分。

1. 进攻模式下的德拉季奇

德拉季奇在与新奥尔良的比赛中站得了先机，特别是在进攻上异常出色。

…德拉季奇同样在关键时刻拿下重要的进攻篮板并成功帮助热火将比分扳平进入加时赛。

从这之后，德拉季奇就完全用自己的进攻来带动全队。这名31岁的球员在本场比赛中做的了自己能做的一切。

本场比赛他22投12中得到了30分，德拉季奇得到了球队最高的8个助攻和9个篮板。

2. 韦德的加时赛表现。

韦德虽然在比赛中的进入状态有些延后，但是他在比赛的关键时刻完成了多个重要得分。

虽然最后这都并不足够，但是能够看到韦德能够在职业生涯的晚期完成这样的表现也是让人非常欣慰的。

不要忘记了这名36岁的球员是如何帮助阿德巴约完成空接的:

韦德得到了16分5个篮板和1个助攻。

3. 白边的快速开始

从比赛开始，白边就出色的利用了自身的力量优势，在内线面对戴维斯和奥卡福完成大量得分。

一个完美的例子就是在比赛第二节他完成了一个精彩的得分。

随着比赛的继续进行，白边继续在内线与戴维斯搏杀，但是最终在加时赛因为犯规次数被罚出场。

这个7尺大个子得到了19分，16个篮板和1个盖帽。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会在周六晚上回到主场，他们将在主场迎战孟菲斯灰熊。你可以从这里购买球票.