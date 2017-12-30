迈阿密热火117:111战胜奥兰多魔术

迈阿密热火周六晚上以117:111战胜奥兰多魔术。泰勒约翰逊得到了球队最高的31分。

1. 德拉季奇在最后时刻的关键得分

当德拉季奇比赛从比赛一开始就表现出色但是，没有什么比他在第四节表现更加让人印象深刻的了。这名斯洛文尼亚球员在第四节得到了球队最高的14分，其中包括了这个离比赛还有24.5秒的这个关键2分球，顺利帮助热火以114:111取得领先。

当然德拉季奇在比赛中出色的完成了对球队的进攻组织工作，他贡献了球队最高的8个助攻，整场比赛他22投11中得到了25分，4个篮板和1个盖帽。

2. 泰勒约翰逊的第三节

当迈阿密热火在半场时落后两位数，泰勒约翰逊临危上阵，他在这一节绝对是最为关键的球员。这名25岁的球员不仅仅是在比赛中出色的完成了球的转移，同时他在本节11投10中得到了22分，是的，22分。

他的这个和理查德森的空接扣篮可能是本场比赛他最为爆炸性的表现：

稍晚时刻，约翰逊在第四节投进了一个关键的3分球，并成功在比赛还有13.8秒时2罚2中锁定胜局。

泰勒约翰逊本晚18投12中得到了31分，4个篮板和3个助攻。

3. 奥利尼克时刻

奥利尼克继续在比赛中利用他的出色意识和假投真传的技能，打进轻松得分。他得到了球队最高的10次罚球机会并且投进9球。这名7尺的大个子在第三节同样也能成功投进多个3分球。

他本场最让人印象深刻的来自于比赛第二节的这个防守回合，他成功的抢断对手传球并造成了奥古斯丁的进攻犯规。

整场比赛奥利尼克得到了17分，6个篮板，3个助攻和1个抢断。

其他的要点：

-即使阿德巴约在比赛第二节完成了一个惊世扣篮，但是他在比赛第四节的这个进攻防守回合可能是他的最精彩表现。

阿德巴约得到了6分3个篮板。

理查德森得到了11分，5个助攻，4个篮板，2个抢断和1个盖帽。

下一场比赛：

-下一场热火的比赛将会在周三晚上7点30分开始，他们将迎来活塞的挑战。 你可以从这里购买球票.