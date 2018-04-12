迈阿密热火116-109战胜多伦多猛龙

迈阿密热火在周三晚上以116-109战胜多伦多猛龙。艾灵顿得到了热火最高的32分。

1. 黄金臂创下了历史记录

第四节绝对是属于艾灵顿一个人的。

艾灵顿在第四节一个人投进了6个3分球得到了18分，这一个3分球帮助他成为球队历史上单赛季投进最多的3分球的人。

他在加时中完成了一个非常漂亮的突破上篮，帮助热火最终取得胜利。

本场比赛他16投12中得到了32分，12投8中的3分球，同时他还贡献了3个篮板和全队最高的18的正负值。

2. 热火的大个子们

当猛龙在第四节开头领先时，阿德巴约和奥利尼克开始率领热火打出反击。

特别是奥利尼克在比赛中利用自身的灵活让猛龙看起来非常愚蠢。他面对伊巴卡的防守，轻松得分。

阿德巴约一直保证热火防守篮板，同时他篮下的防守也是本场取胜的关键。

阿德巴约本场比赛4投4中得到了10分，4个篮板，1个助攻，奥利尼克得到了11分，8个篮板和5个助攻。

3. 无所不能的温斯洛

本场比赛你可以在任何一个镜头中看到他的存在，不论是防守德罗赞，洛瑞，弗雷德还是怀特时，还是在比赛中使用这样优美的欧洲步。

他是一个改变本场比赛结果的球员。

温斯洛在德拉季奇缺席的情况下，更多的负责球队组织进攻。

温斯洛本场比赛得到了11分，8个篮板，4个助攻和13的正负值。

其他要点:

-你一定还记得詹姆斯约翰逊在第三节面对伊巴卡的这个隔扣吧！

詹姆斯约翰逊得到了11分，6个篮板和4个助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会前往费城，他们将在首轮面对76人。在他们连续两个客场后，他们将会回到迈阿密进行第3，4场的比赛。你可以从这里购买球票.