迈阿密热火115：89大胜孟菲斯灰熊

迈阿密热火在周六晚上115:89战胜孟菲斯灰熊。泰勒约翰逊得到了热火最高的23分，其他还有5名球员得分上双。

1. 泰勒约翰逊将一切都融合起来

简单的说，泰勒约翰逊从比赛一开头就进入了进攻模式，他在比赛中积极的冲击篮筐并大量的制造了对手的犯规。事实上，这名25岁的球员得到了球队最高的9次罚球数，并且将全部罚球命中。

当然，约翰逊在比赛中也完成了很多的运动战进球，同时还有一些他擅长的定点3分。

本场他一个精彩的进球就是在第三节的这个得分。

在防守端，泰勒约翰逊出色的防守了布鲁克斯和哈里森，同时他在第一节完成了一个对查莫斯的封盖。

他本场比赛12投6中得到了23分，约翰逊得到了2个篮板，2个抢断，1个助攻和上面的这个盖帽。

2. 温斯洛赛季最高的得分

细节决定成败。

虽然说对于温斯洛来说并没有很多的闪光点，但是这名21岁的球员在比赛中完成了多个突破上篮和外线接球3分。

一个完美的例子就是温斯洛在第三节的这个突破。

在防守端，他依旧保持自己的稳定并很好的防守了格林和马丁。

温斯洛得到了赛季最高的17分，7个篮板，3个抢断，2个助攻和1个盖帽。

3. 白边第三节的表现

在经过了缓慢的开头，白边在第三节开始进入状态，并且成功帮助热火在这段时间取得了两位数的领先。这个大个子在这段时间成功的利用了身体优势在内线疯狂肆掠，他得到了9分，4个篮板，2个助攻和2个盖帽。

他本场比赛最让人印象深刻的表现就是面对格林的外线出手完成的一个精彩的封盖。

白边得到了12分，8个篮板，3个盖帽和2个助攻。

其他要点:

-阿德巴约在比赛第四节完成了个人表演，他得到了热火最高的8分，其中最让人印象深刻的就是这个雷霆万钧的双手空接暴扣。

阿德巴约7投5中得到了13分，7个篮板。

-艾灵顿在比赛中投进了5个3分球，得到了15分，5个助攻。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周二晚上主场迎战费城76人。比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票。