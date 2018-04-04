迈阿密热火115:86战胜亚特兰大老鹰

迈阿密热火在周三晚上客场以115-86战胜亚特兰大老鹰。理查德森和奥利尼克得到了热火最高的19分。

1. 无所不能的理查德森

在周二第四节完成了精彩封盖并帮助热火锁定季后赛门票后，理查德森今天再次面对老鹰时又一次做到了。

没有人怀疑理查德森可以防守多名球员，他在比赛中贡献了4次精彩的封盖，其中一个就是第二节面对李的封盖，这个盖帽是不是看起来似曾相识。

在进攻上，理查德森倾尽全力让老鹰一直在背后苦苦追赶。让我们看看他在上半场的这个精彩的进球。

理查德森在比赛中还投进了一些的3分球。

本场比赛理查德森12投7中得到了19分，4个盖帽，24岁的他还得到了4个篮板，3个抢断和2个助攻。

2. 奥利尼克的疯狂第二节

第二节对于奥利尼克来说可能篮筐有些太大了吧。

这名7尺高的大个子在这段时间内连续投进了5记3分球！！这也帮助热火在下半场开始前取得比分上的领先。

他本场另外一个精彩的得分来自于阿德巴约的面对以赛亚·泰勒的精彩封盖。

奥利尼克的旋转舞步真的太漂亮了。

奥利尼克本赛季也投进了100记3分球，这也使得热火首次有5名球员能够同时贡献100个3分球。

奥利尼克今晚12投7中得到了19分，8个篮板，5个助攻和26的正负值。

3. 温斯洛掌握了第三节

即使迈阿密热火在第三节已经牢牢掌握了胜利，温斯洛确保了老鹰在本场比赛中无力回天。

温斯洛第三节里6投4中得到了10分，3个助攻，以及这个像子弹一样精准的传球。

不久之前温斯洛面对克利夫兰打进了一个精彩的上篮。

温斯洛得到了赛季最高的18分，5个助攻和24的正负值。

其他要点：

-麦克格鲁德在比赛第三节得到了他赛季最高14分中的11分，他本场比赛最精彩的表现是这个：

-艾灵顿本场比赛投进了3个3分球，这也使得他成为NBA历史上板凳球员单赛季投进3分球最多的人。

比赛记录:

-德拉季奇，詹姆斯约翰逊，韦德，维特斯都因伤未激活。

下一场比赛:

-迈阿密热火现在将前往纽约，他们将在周五晚上7点30分客场迎战尼克斯。之后他们将会回到迈阿密，在周一晚上7点30分主场面对雷霆。你可以从这里购买球票.