迈阿密热火113:131不敌洛杉矶湖人

迈阿密热火113:131惜败迈阿密热火。韦德得到了热火最高的25分。

1. 倾尽全力的韦德

尽管比赛在最后落败，韦德倾尽全力想要帮助热火取得胜利。

在整场比赛中，这名36岁的球员都努力的突向篮筐，并且在比赛中完成了很多的精彩进球。

在湖人打出最后的进攻波前，他一个人在第二节得到了11分，其中包括了那个面对鲍尔的那个高难度进球。

他18投11中得到了球队最高的25分，韦德得到了3个篮板，3个助攻。

2. 德拉季奇稳定发挥

在周二晚上面对76人的比赛中，德拉季奇表现的非常积极。

需要什么证明吗？

让我们看看他第一节的这个精彩的背后运球的一条龙得分。

这还不是全部。

德拉季奇在比赛中保持他的进攻节奏，并且在第二节持续保持自己对篮筐的渴望。

这个面对兰多夫的慢动作突破也是一个完美的例子。

总的来说，德拉季奇得到了19分，7个助攻和4个篮板。

3. 全面的温斯洛

可能他在面对湖人时有一种特殊能力吧？

在上赛季他在面对湖人得到了职业生涯最高的23分，本场比赛他表现的非常强势。

他在比赛中展现了他的各种进攻击球，不论是突破上篮，抛投或者是外线接球3分。温斯洛在比赛中也能够出色的防守库子玛和英格拉姆。

温斯洛本场比赛11投7中得到了17分，5个篮板，2个助攻和2个抢断。

4. 阿德巴约!

在比赛开头，阿德巴约从板凳上给予热火很多的能量，他在进攻篮板上表现的非常积极。

这是非常关键的，这名新秀在防守端也表现的非常积极，其中包括了这个面对库子玛的精彩封盖。

这名20岁的新秀在比赛中表现的非常积极，并且保持球队在一个正确方向上发展。

阿德巴约本场比赛7投6中得到了15分，10个篮板，2个盖帽和全队最高的5的正负值。

比赛记录：

-艾灵顿，泰勒因为大腿拉伤没有参加比赛。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周六晚上继续他的主场行，他将在周六晚上主场迎战底特律活塞。你可以从这里购买球票.