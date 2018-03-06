迈阿密热火113-117惜败华盛顿奇才

迈阿密热火在周二晚上与华盛顿奇才的比赛中历经一个加时最终113-117惜败对手。德怀恩·韦德得到了热火最高的22分。

1. 韦德在最后时刻的惊人表现

没有什么人能够模仿韦德关键时刻的表现。

迈阿密热火在整个晚上都忙于追回比分，在比赛最后一节和加时赛中，韦德得到了热火最高的11分，3个助攻。

他的这个奇妙的2+1得分帮助热火最终顺利将比赛拖入加时赛。

…同时你能从他的比赛中看到他对胜利的渴望，他在比赛最后时刻为了拯救白边封盖对手后的球，飞身冲向技术台并帮助温斯洛拿下拿到这个球并将其打进。

韦德本场比赛得到了热火最高的22分，这名36岁的球员得到了球队最高的6个助攻。

2. 泰勒约翰逊实现一切

在周一的比赛中表现一般后，泰勒约翰逊在华盛顿打出了自己的水准。

怎么样做到的呢？

这名25岁的球员不断的冲击篮筐，同时在面对奇才的防守时利用自己的突破能力撕裂对手防线。他在第二节得到了8分。

他本场最精彩的表现来自于这段时间的连续两回合表现。

他在比赛前两节表现非常出色，因此主教练斯波让他在下半场开始时继续留在场上，给华盛顿奇才的防守施加压力，他也不负众望投进了几个3分球。

泰勒约翰逊得到了21分，4个助攻，3个篮板和3个抢断。

3. 温斯洛保持稳定发挥

在过去的几场比赛中温斯洛都让大家对他开始有了新的认识。

我们知道他是一个出色的防守球员，同时他在比赛中为球队进攻也作出了非常重要的贡献。

温斯洛在比赛中继续展示出他篮筐周围的灵巧手感，在全场进攻中完成了一系列的运动战得分。

在防守端，温斯洛也还是一如既往的稳定，他出色的防守了多名球员，包括了比尔，莫里斯，波特和斯考特。

这就是你们熟悉的那个瑞士军刀。

温斯洛本场比赛得到了15分，6个篮板和12的正负值。

下一场比赛:

-热火将会回到主场，他们将在周四晚上7点30分主场迎战76人。你可以从这里购买球票.