迈阿密热火112:108战胜印第安纳步行者

迈阿密热火在周六晚上112：108战胜印第安那步行者。德拉季奇得到了球队最高的23分。总共5名热火球衣得分上双。

1. 7-11组合开张啦

在经过了在奥兰多魔术的首场失利后，热火的动力组合德拉季奇和维特斯本场比赛发挥出威力。

怎么样呢？

让我们来看看德拉季奇本赛季的表现：

让我们看看这个背后换手上篮。

精彩的传球？当然的。

3分球？他们两个都做的非常精彩。

你给他机会，他完成得分。

整场比赛这名斯洛文尼亚的MVP13投9中得到了23分，5个篮板和3个助攻。

维特斯他主要任务就是撕裂对面的防线并完成了一些极高难度的进球。

当然他还有一些更加让人印象深刻的表现，没有比他这个在最后比赛还有2分内的抢断＋得分更加让人激动了。

维特斯本晚16投8中得到了19分，2个助攻，2个抢断，1个盖帽。

2. 新的队长

可以说詹姆斯约翰逊在攻防两端的表现是一个宣言不论他在防守杨还是萨博尼斯，或者是隔扣奥拉迪波。

…他确保了自己在场上无处不在。

总的来说，詹姆斯约翰逊10投5中得到了14分，他还得到了球队最高的8个助攻，4个篮板和球队最高的5个盖帽。

3. 奥利尼克在第二节的精彩表现

简单的说，奥利尼克将本场比赛的复杂完全的理清了，特别是在第二节中他先是造成了对手的两次进攻犯规，接着他很好的完成了和队友的轮转配合。在进攻上他先是完成了几个外线3分，然后很好的组织帮助队友完成轻松得分。事实上，在第二节奥利尼克就得到了10分2个篮板2个助攻。

让我们别忘了他在第三节的3分。

奥利尼克本场比赛10投5中得到了13分，全队最高的9个篮板，4个助攻和2个抢断。

其他的要点:

-就像奥利尼克，温斯洛帮助热火在第二节打出高潮。温斯洛在比赛中还面对TJ丽芙早些时候的那个高难度上篮。

他最精彩的表现则是来自于防守端的表现。

在比赛还有5分58秒时，温斯洛在篮下面对博洋，并成功防守住博洋将球传给泰勒，最终德拉季奇投进3分。

温斯洛本晚得到了6分6个篮板1个抢断和1个盖帽。

比赛记录:

-哈桑·怀特赛德（左膝盖受伤），麦克格鲁德（左脚小腿骨折），哈蒙斯和沃顿未激活。

下一场比赛:

-热火将继续他们的赛季最长主场比赛，他们将在周一晚上7点30分面对老鹰。你可以从这里购买球票.