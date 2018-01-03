迈阿密热火111:104轻取底特律活塞

迈阿密热火在周三晚上主场111:104战胜底特律活塞。奥利尼克得到了球队最高的25分13篮板。

1. 奥利尼克的KO时刻

从比赛开始，奥利尼克就似乎穿上了另外一套装备。这个7尺高的大个子在比赛中首节就6投4中得到了11分，在外线更是3投3中。

他的超高3分命中率，也导致了他在第三节出现了轻松扣篮的机会。

当奥利尼克在第三节出色的防守了埃里克·墨兰德，这也是他在比赛最后时刻的关键表现。

是的我们之前就见过这样德表现。

本场比赛他得到了全队最高的25分，15投11中，同时还贡献了13个篮板，同时他还贡献了3个助攻。

2. 德拉季奇操作着热火的前行方向

德拉季奇在比赛中一次次撕破对手的防守，同时在面对活塞时出色的完成了球的移动，这个斯洛文尼亚球员在比赛中贡献了13个助攻，是的13个助攻。

当然，德拉季奇在比赛中投进多个外线3分，同时他也打进了多个高难度的上篮，这也帮助热火在比赛中保持着对对手的领先。

在另一方面，德拉季奇在比赛中出色的完成了对史密斯的防守。

31岁的德拉季奇得到了24分，5个篮板和全队最高的13个助攻。

3. 詹姆斯约翰逊的回归

本场比赛是詹姆斯约翰逊右脚炎症后首场回归比赛，他在比赛中重新找回了自己受伤前的表现。在第二节他一人独得11分，5投4中，其中也包括了这个精彩的挡拆突破得分。

同时值得一提的是热火的出色传球，他们本场比赛追平了本赛季最高的29个助攻和43个进球。

约翰逊在本场比赛8投6中得到了16分，4个篮板和1个助攻。

其他要点：

-没有人会感到意外，理查德森命中了热火最高的5记3分球，同时他在防守端异常努力，出色的完成了对布拉德利的防守，同时他还盯防了托比斯·哈里斯。理查德森本场比赛12投7中得到了22分，5个助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周五晚上主场迎战纽约尼克斯。你可以从这里购买球票.