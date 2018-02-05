迈阿密热火109-111惜败奥兰多魔术

迈阿密热火在周一晚上以109-111惜败奥兰多魔术。约什·理查德森得到了热火最高的20分。

1. 理查德森的第四节

简单的说，理查德森在找到状态后就再也没有停下啦。

迈阿密热火尝试在第四节打出逆转，理查德森拼尽全力并且在第四节7投4中得到了8分。

他在比赛中完成了一个关键的上篮将比分追至109平。

在防守端，他出色的防守了福涅尔，西蒙斯和佩顿。

本场比赛他13投8中得到了20分，2个篮板，2个助攻和5的正负值。

2. 篮筐毁灭者：阿德巴约

阿德巴约在本场比赛中迅速找到了进攻的感觉，他在比赛中很快完成了一个势大力沉的双手肘平筐暴扣，同时他也在第四节中继续发光发热。

除了在比赛中继续保持稳定发挥，他面对斯本特完成了一个精彩的扣篮。

…他在第四节完成了一个对福涅尔的关键封盖，他帮助奥兰多魔术领先4分。

全场比赛阿德巴约13投6中得到了18分，10个篮板，2个盖帽，1个助攻。

3. 稳定的温斯洛

即使迈阿密热火在本次比赛中遗憾落败，温斯洛在本场比赛中继续保持他在场上的影响力，突破入内线并完成了很多轻松得分。

他本场最精彩的进球来自第四节的这个极具侵略性的进球。

21岁的温斯洛得到了球队最高的22效率值，10投6中得到了16分，8个篮板，2个助攻，1个抢断，1个盖帽。

4. 白边统治级的开场

在比赛上半场，白边完全的碾压了奥兰多的脆弱内线。

是的，他得到了热火的前9分，统治了对手的进攻篮板球。他在上半场就得到了15分11板。

他本场最精彩的表现可能是这个抢下进攻篮板后的补篮。

白边16投8中得到了19分，14个篮板（6个进攻篮板），1个助攻。

比赛记录:

-奥利尼克在第一节因为左肩膀拉伤离开球场，没有回到场上。

下一场比赛：

-热火的下一场比赛将于周三晚上主场迎战休斯敦火箭。比赛将于晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票