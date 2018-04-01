迈阿密热火109-110惜败布鲁克林篮网

迈阿密热火在周六晚上109-110惜败布鲁克林篮网。詹姆斯约翰逊和德拉季奇得到了热火最高的18分，其他还有5名球员得分上双。

1. 韦德最后时刻的表现

德怀恩·韦德在面对篮网时进入状态很快，但是他在比赛最后时刻的表现非常关键。

韦德在第四节和加时中得到了8分，包括了这个精彩的得分帮助热火打破进球荒。

这么36岁的球员在比赛的加时中助攻詹姆斯约翰逊完成了反超比分的进球。

尽管韦德在比赛最后时刻表现非常出色，但是最终这还不够。

韦德得到了13分，4个篮板，4个助攻，1个抢断和1个盖帽。

2. 詹姆斯约翰逊改变了场上的局势

布鲁克林篮网在第四节打出进攻高潮，詹姆斯约翰逊在比赛中开始加速。

这是一个怎么样的进攻.

就像韦德一样，詹姆斯约翰逊在第四节和加时中6投5中得到了14分。

在防守端，詹姆斯约翰逊出色的面对霍里斯·杰弗森的进攻打出自己招牌防守。

詹姆斯约翰逊本场比赛10投7中得到了18分，同时31岁的他还贡献了6个篮板，5个助攻，2个盖帽，1个抢断和＋8的效率值。

3. 德拉季奇迅速进入状态

不论德拉季奇在周六如何掌控，他总是可以找到进球的方式。

不论是从外线的3分球，还是内线突破，德拉季奇在比赛一开头就表现非常出色。

他在比赛第二节在防守中被对手撞倒在地上后，成功的制造了对手的进攻犯规。

他非常的顽强。

德拉季奇本场比赛得到了8个篮板，2个助攻和11的正负值，以及全场最高的18分。

其他要点:

-温斯洛出色的防守了阿伦和霍里斯·杰弗森：

温斯洛在本场比赛11投5中得到了11分，7个篮板，2助攻，2个盖帽和1个抢断。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周二结束他们的连续主场赛程，他们将在周二晚上7点30分面对老鹰。你可以从这里购买球票.