迈阿密热火108-99战胜费城76人

迈阿密热火在周四晚上108-99战胜费城76人。哈桑·怀特塞德得到了热火最高的26分。

1. 温斯洛在第四节的惊人表现

有时候如何去回应是非常重要的。

在第四节比赛第四节还有10分32秒时，温斯洛吃到了一次防守犯规后，温斯洛就开始发动了。

他在这开始投进了两个关键的3分球，同时还完成了一次给白边的精彩传球。

在防守端，温斯洛也出色的防守了考文顿，他在第四节完成了对考文顿的两次封盖，之后他又出色的防守了西蒙斯。

换句话说，这名21岁的球员在比赛中表现的非常全能。

温斯洛本场比赛得到了9分，6个篮板，2个助攻和2个盖帽和11的正负值。

2. 白边和恩比德对位

很明显我们看到恩比德激活了那个最强的白边。

当这两个罕见的大个子在比赛中正面碰撞时，白边确保他在比赛中有足够的能量并完成了前4次进攻。

当他在比赛中不论是中距离投篮还是篮下进攻都找到准心时，他给对手造成了不少的麻烦。

之后他在第三节在詹姆斯约翰逊的传球下完成了一个精彩的双手暴扣。

…同时本场比赛白边还给这个全明星中锋一记火辣的招牌火锅。

本场比赛白边得到了球队最高的26分，8个篮板，2个助攻和2个盖帽。

3. 韦德一锤定音

虽然韦德在比赛上半场就完成了不少高难度投篮，他在第四节的表现似乎更加重要。不仅仅是他在防守上为队友创造机会，同时他还在比赛中贡献了不少关键的得分，当然少不了他这个一锤定音的空接暴扣。

你一定会喜欢的.

韦德得到了16分，6个篮板和2个助攻。

其他要点：

-维恩·艾灵顿在比赛中成功回归，并且在第四节完成了一些精彩的3分球，其中包括这个韦德为他创造出的3分球出手机会。

艾灵顿得到了9分，3个篮板，2个助攻和球队最高的16的正负值。

-奥利尼克在本场比赛中给热火的进攻添加了新的能量，他在比赛中6投4中得到了10分，7个篮板，2个助攻和15的正负值。

-阿德巴约在比赛中有一些非常关键的表现，特别是在他防守76人的全明星中锋恩比德时表现异常抢眼。

让我们看看他在第二节是如何防守恩比德的：

阿德巴约得到了2分，4个篮板和9的正负值。

比赛下一场比赛：

-热火将在周六晚上7点30分主场面对华盛顿奇才。你可以从这里购买球票.