迈阿密热火108-128不敌费城76人

在东部季后赛第3场迈阿密热火108:128不敌费城76人，德拉季奇得到了球队最高的23分。76人现在大比分2-1领先热火。

1. 德拉季奇在第三节的表现

即使德拉季奇在比赛开头表现不错，并且在上半场多次利用罚球得分，但是费城明显没有意料到他在第三节的表现。

这个斯洛文尼亚人在比赛中出色的利用挡拆完成跳投，并完成那种快速3分出手，以及全场一条龙的进攻。让我们看看他在詹姆斯约翰逊完成了对萨里奇的封盖后如何完成精彩的一条龙得分的。

很厉害.

德拉季奇在第三节6投5中得到了11分。

在比赛中，这名31岁的球员不断的冲击油漆区，并且帮助队友完成一些非常精彩的传球。

他13投8中得到了23分，德拉季奇同时还有8个助攻。

2. 全能先生－温斯洛

尽管输掉了比赛，温斯洛在比赛中展示出他自己并不会害怕任何人。

丝毫都没有.

事实上，温斯洛在上半场得到了19分，投进了4个3分球，其中包括了这个第二节的进球：

当他保持进攻的侵略性时，温斯洛在防守上也出色的应对了西蒙斯，贝里纳利和萨里奇。

当然还有第四节这个面对恩比德的遮天大帽。

…同时还有这个面对考文顿的盖帽

温斯洛本场比赛得到了全场最高的10个篮板和19分，3个助攻，2个盖帽。

3. 理查德森一直努力到最后

当76人在第四节找到了他们的准心，理查德森努力通过自己的得分帮助热火追回比分。

在防守端，理查德森出色的防守了西蒙斯和贝里纳利。

24岁的球员9投5中，3分球7投4中，全队最高的2个抢断和正2的正负值。

下一场比赛:

-迈阿密热火与费城76人季后赛的第四次交手将于本周六下午2点30分开始。你可以从这里购买球票.