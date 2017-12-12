迈阿密热火107-82大胜孟菲斯灰熊

迈阿密热火在周一晚上107-82战胜孟菲斯灰熊。德拉季奇得到了热火最高的19分，除了他以外还有6名球员得分上双。

1. 攻守兼备的阿德巴约

当奥利尼克早早陷入犯规麻烦，阿德巴约临危受任，上场后立刻给场上局势带来了巨大的影响。

这个新秀在本场比赛中出色的完成了防守马克·加索尔的任务，让他在比赛中不得不多次仓促出手。

…他本场比赛最佳的表现来自于他面对戴维斯的这个这个反手上篮，紧接着他迅速封盖了钱德勒·帕利森的投篮。

真是非常让人印象深刻.

这还并不是全部，阿德巴约在比赛中继续保持他的神勇状态。他在第四节对埃文斯文成了一次精彩的封盖，同时他在人群中完成一个霸气的空接扣篮。

你能还期待些什么呢？

阿德巴约本场比赛6投5中得到了14分，4个篮板，2个助攻，2个抢断和2个盖帽。

2. 一马当先的德拉季奇

有时候这并不是很复杂的东西。

就像以往一样，德拉季奇很好的利用了别的球员的挡拆，并在整个晚上不断的杀入油漆区。

德拉季奇在本场比赛中光是第三节就贡献了9分，他本场最漂亮的表现就是在第二节的时候突破并利用时间差打入快攻。

他本场比赛12投7中得到了19分，5个篮板，5个助攻和球队最高的24的效率值。

3. 改头换面的理查德森

本场比赛，理查德森一洗之前与篮网比赛时的不振表现，本场找到了他在外线的准心，他从比赛一开头就完成很多的精彩3分球。同时在第二节的开头他完成了这样一个精彩的切入扣篮。:

从防守端，这名24岁的球员出色的完成了对埃文斯和帕里森的防守。

他甚至在面对埃文斯时完成了这样的精彩封盖。

理查德森本场比赛9投5中砍下17分，3分球4投3中，5个篮板，2个助攻和1个封盖。

其他的要点：

-泰勒约翰逊虽然在开头进入状态比较缓慢，但是他本场比赛第四节一个人独得14分5个篮板。

下一场比赛:

-迈阿密热火终于将回到主场，他们将在周三晚上主场面对波特兰开拓者。你可以从这里购买球票.