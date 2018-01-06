迈阿密热火107-103战胜纽约尼克斯

迈阿密热火在周五晚上在加时赛中以107-103战胜纽约尼克斯。艾灵顿得到球队最高的24分。

1. 艾灵顿将全部融合一体

虽然艾灵顿在比赛中上半场就以板凳身份给予了球队极大的帮助，他本场比赛最大的贡献来自于比赛第四节。

是的他本场最精彩的表现就是这个接到队友妙传面对比斯利的防守并稳定命中底线3分。

…同时他在接下来的比赛中表现的更加出色，在比斯利投失关键球后抢下篮板。

顽强.

当然艾灵顿的最后加时3分球也是异常关键的，他在本晚得到了6个3分球，同时他得到了球队最高的24分，4个篮板。

2. 理查德森关键时刻的表现。

我们都知道理查德森是一个非常拼的小伙子。

这个在第三节面对杰克的低位单打是本场比赛最精彩的表现。

…同时他在比赛最后时刻罚球4球也帮助热火在比赛还有25.7秒时以105-103领先对手。

在防守端，这名前田纳西的球员出色的完成了防守，同时他持续展现出他的全能水平。

理查德森得到了18分，3个抢断和2个助攻。

3. 德拉季奇全都做到了

从比赛开头到比赛结束，德拉季奇在面对纽约尼克斯的比赛中持续保持对篮筐的进攻，同时他保持挡拆后跳投和快攻进攻。

是的，他投进了3个3分球，其中一个3分球是在加时开头的一个关键的反超比分的进球。

整场比赛，德拉季奇18投8中得到了19分，6个篮板，6个助攻和全队最高的9的进攻效率。

其他要点:

-在经过了一些缓慢的开头，哈桑怀特塞德在第三节得到了10分，这其中包括了几个有节奏的跳投和内线进球。

可能这个雷霆万钧的扣篮会让你印象深刻。

白边本场比赛11投6中得到了12分，7个篮板和2个盖帽。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在周日晚上结束他的连续主场，比赛将在下午3点30分开始。你可以从这里购买球票.