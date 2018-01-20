迈阿密热火106:101战胜夏洛特黄蜂

迈阿密热火周六晚上106-105战胜夏洛特黄蜂。艾灵顿得到了热火最高的26分。

1. 永不放弃的詹姆斯约翰逊

詹姆斯约翰逊成为热火的队长是有原因的。

当球队大量的球员出现了伤病，詹姆斯约翰逊在本场比赛挑起大梁，从比赛开始就一人操办了进攻组织工作。

自然还有他在最后不到5秒的时间内得到了5分并帮助热火最终取胜。

(同时我们必须要给理查德森在最后时刻的这个抢断记个大功。)

理查德森倾尽全力并在最后时刻抢下了这个进攻篮板。

詹姆斯约翰逊同样在防守对方威廉姆斯时让对手5投0中。

他真是全能战神。

詹姆斯约翰逊12投9中得到了22分6个篮板7个助攻和球队最高的10的效率值。

2. 奥利尼克的第四节

奥利尼克将最好的自己留在了第四节，在这段时间里，这名来自加拿大的球员贡献了14分，其中也包括了这个关键的反超比分的罚球。

奥利尼克全场比赛得到了16分10个篮板和3个助攻。

3. 黄金臂艾灵顿

艾灵顿本赛季一开始就打出了另外一个水平，你还记得第三节的这个高难度进球吗？

…."黄金臂”的外号并不是虚传的，他全场投进了6个3分球，在第四节投进了3个3分球。

让我们看看最后时刻，他在面对对手最强外线防守球员麦克·基德·吉尔克里斯的这球：

Gold.

艾灵顿得到了球队最高的26分，15投10中，3个助攻和1个抢断。

4. 理查德森的进攻

理查德森在本场比赛一开头就表现的异常积极，他在第一节开头就得到了9分。同时他在第三节面对沃克防守时也打出精彩进攻。

除了在防守端发挥出色外，他在最后时刻的关键抢断也直接导致热火最终的胜利。

理查德森得到了17分5个助攻3个篮板2个盖帽和9的效率值。

其他要点：

-阿德巴约面对前全明星球员霍华德并没有任何畏惧，他在第二节完成了抢断后一条龙暴扣。

…但是没有比在最后时刻的这个干扰抢断更为关键：

这个新秀4投3中得到了6分，5个篮板，5个助攻，2个抢断，1个盖帽和8的效率值。

下一场比赛：

-迈阿密热火将在休斯敦结束他们的客场之旅。他们将在周一晚上客场挑战休斯敦火箭。迈阿密热火将在周四晚上主场迎战萨克拉门托国王。你可以从这里购买球票.