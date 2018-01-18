迈阿密热火106-101战胜密尔沃基雄鹿

迈阿密热火在周三晚上以106-101战胜密尔沃基雄鹿。哈桑·怀特塞德得到了热火最高的27分。

1. 打出统治级表现的白边

简单的来说，密尔沃基雄鹿根本无法解决白边给他们造成的麻烦，这个大个子在攻防两端都展现出完全的统治。

白边在第一节表现出色，他在一开场不久就完成了对亨森的两次封盖。

…之后他又完成了一个高难度的突破得分。

…第三节他一共得到了11分，他在这段时间里机智的运用了自身的力量，面对字母哥和亨森都是手到擒来。

总而言之，可能更为重要的一个表现就是他在第四节末端对字母哥的封盖。

他本场比赛12投10中得到了27分，同时他还贡献了13个篮板和6个盖帽。

2. 奥利尼克的第四节

在经过前三节的没有出众表现的他在第四节展现出他大个子球员独特脚步。在第四节他用自己的出色运球和假动作一次又一次的戏耍着雄鹿的内线。

让我们看看这个完美的例子。

奥利尼克在这段时间得到了他15分中的10分。

3. 温斯洛的关键表现

虽然说温斯洛在数据上并不会说太让人耳目一新，但是他在本场热火取胜中扮演了重要的角色。不论是组织进攻还是防守对面进攻尖端他都能出色完成任务，他也在最后时刻投进了一个关键的3分球。

这名21岁的球员得到了6分3助攻。

其他要点:

-艾灵顿自然是热火的3分球绝对火力点，但是这并不是本场比赛他所扮演的角色。

至少不全是.

这个不看人传球怎么样？

艾灵顿得到了11分，5个篮板和4个助攻。

-同时理查德森稳定的外线3分球和中距离跳投，防守米德尔顿，布索尔，字母哥的出色发挥。他得到了球队最高的22效率值，14分，6个篮板，3个助攻，2个抢断。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会前往布鲁克林，他们将在周五晚上面对布鲁克林篮网。迈阿密热火将会在1月25日回到美航球馆。他们将在晚上7点30分主场面对萨奎拉门托国王。你可以从这里购买球票.