迈阿密热火105:100战胜夏洛特黄蜂

迈阿密热火周五晚上105-100战胜夏洛特黄蜂。理查德森得到了球队最高的27分。

1. 理查德森的爆发

从比赛的一开始，你就会猜到这会是属于理查德森的夜晚。这名24岁的后卫在上半场就5投4中得到了10分，但是最好的他还没有完全展示出来。

他的突破和外线跳投帮助他在第三节5投5中砍下了11分，其中包括了这个封盖兰姆后的中距离跳投。

然后在第四节，理查德森投失后，立刻补上这个高难度2+1。

实在是够拼的。

本场比赛他14投11中得到了27分，3分球4投3中，理查德森还抢下了2个篮板并完成了一个精彩的抢断。

2. 奥利尼克的持续发挥

虽然奥利尼克的数据并没有非常出色，但是在本场比赛中他很好的作出了贡献。这名7尺的大个子在传球上非常有灵性，让队友轻松得分。他得到了本场热火最高的6次助攻，同时他的突破分球帮助迪昂·维特斯打进了这个第四节末端的高难度3分球。

奥利尼克得到了10分，6个助攻，4个篮板和球队最高的18效率值。

3. 詹姆斯约翰逊的末端发力

虽然詹姆斯约翰逊在前三节并没有得分，但是他很出色的完成了对对手的防守。

然后在第四节这名强壮的前锋找到了他的准心。

事实上，詹姆斯约翰逊在最后时刻4投3中得到了8分，其中包括了这个关键时刻的突破上篮。

这名30岁的老将砍下了6板，4助攻和17效率值以及8分。

其他要点:

-艾灵顿在上半场找到他的准心，并且在抢断了芒可后打进这个3分球。

艾灵顿本场比赛9投5中得到了14分，4个篮板。

下一场比赛:

-热火将在周日晚上7点主场迎战金州勇士，你可以从这里购买球票。