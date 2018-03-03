迈阿密热火105-96战胜底特律活塞

迈阿密热火在周六晚上105-96战胜底特律活塞。约什·理查德森和奥利尼克得到了热火最高的17分。

1. 理查德森的关键表现

当迈阿密热火在下半场出现进攻麻烦时，理查德森在攻防两端总能挺身而出。

除了在比赛中成功的防守了布洛克和巴克。理查德森在比赛中用中距离跳投给对手造成了不少的伤害。

一个完美的例子就是第三节末端的这个表现。

同时他在第四节给布克一个精彩的封盖。

就像我们说的，理查德森在星期六表现的非常全面。

理查德森13投7中得到了17分，4个篮板，2个助攻，2个抢断和2个盖帽。

2. 温斯洛保持自己的锋锐

温斯洛有他自己的精彩时刻，不是吗？

在面对灰熊和湖人的到了赛季最高的得分后，温斯洛面对底特律活塞再次展示出自己的全面。

不仅仅是他在控球的时候有着出色的视野，同时他也展现出了很强的内线突破得分能力。

对了，你一定记得他在第四节的这个抢断后的一条龙暴扣得分吧。

说到防守，温斯洛出色的防守了格里芬和特沃尔。

21岁的温斯洛本场比赛10投5中得到了13分，4个篮板，2个助攻，2个抢断和全队最高的20的正负值。

3. 詹姆斯·约翰逊危急时刻的救主

防守布雷克·格里芬不是一项简单的工作，但是詹姆斯约翰逊出色的完成了这个工作。

一次又一次詹姆斯约翰逊出色的防守了格里芬并且迫使这个28岁的全明星球员在比赛中多次被迫高难度出手。

同时在进攻端，詹姆斯约翰逊也出色的完成外线投篮，当然还有他一向擅长的内线突破，以及第一节的这个抢断后的一条龙扣篮。

詹姆斯约翰逊得到了14分，3个抢断，2个篮板。

其他要点:

-当阿德巴约缺席时，奥利尼克在比赛中努力的防守庄门。奥利尼克同时在外线投篮上发挥出色，他全场3分球5投3中。

需要证实吗?

让我们看看这个在第二节时在这个回合结束前的外线3分进球：

奥利尼克本场比赛10投6中得到了17分，5个篮板，4个助攻和18的正负值。

-韦德虽然在本场比赛中没有得到最高的得分，但是他在第二节的进攻也是可圈可点，让我们看看这个精彩的2+1得分。

韦德得到了11分，6个篮板和8的正负值。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周一结束他们的连续主场赛程。他们将在周一晚上7点30分主场迎战菲尼克斯太阳。你可以从这里购买球票.