迈阿密热火105-117不敌圣安东尼奥马刺

迈阿密热火在周三晚上以105-117不敌圣安东尼奥马刺。泰勒约翰逊得到了热火最高的25分，这也是他本赛季最高得分。

1. 泰勒约翰逊创下职业生涯记录

泰勒约翰逊在上半场比赛表现出色，他特别是在第三节里他3分球3投3中得到了10分。

在进入第四节后，他的3分球继续稳健，同时在离比赛结束还有3分3秒的时候投入关键3分球，将热火与马刺的分差缩小到6分。

总而言之，这名25岁的球员做到了他身为板凳需要做的一切。在本场比赛他得到了职业生涯最高的5个3分球，同时他12投9中得到了25分。同时他还贡献了3个篮板和2个助攻。

2. 进攻模式下的维特斯

维特斯在本场面对全联盟最强的防守球队，从上场的一开始他就开始不断的进攻篮下，帮助队友获得进攻机会。当他没有在组织进攻的时候，他会完成那些他经常做到的干拔跳投，同时在比赛中他投进了多个3分球。

当然他本场比赛最佳的镜头可能是他在第四节单打盖伊：

这名25岁的球员本场比赛12投8中得到了5个助攻，1个盖帽和全队最高的10的效率值。

3. 阿德巴约凶猛的开场

虽然阿德巴约在周三的比赛中以板凳身份出场，但是他依然打出了他风格的篮球。

特别是他第二节的防守非常让人印象深刻。在封盖了鲁迪盖伊的上篮后，他助攻泰勒约翰逊帮助后着完成了大力扣篮，之后他还完成了对加索尔的封盖，并在接下来的回合里造成对手的失误。

当然还有他在这节完成的这个在戴维斯头上的暴扣:

阿德巴约本场4投3中得到了6分，2个盖帽和1个抢断。

strong>其他要点：

-理查德森在进攻上继续保持他的高效率，他在比赛中投进了几个定点3分球。他本场比赛10投7中得到了19分，2个篮板和2个助攻。

-奥利尼克在上场后出色的完成了对阿尔德里奇的防守，他让后者16投仅7中。奥利尼克最终得到了5分，8篮板和4个助攻。

下一场比赛：

-迈阿密热火现在将前往墨西哥城，他们将在周六晚上面对布鲁克林篮网。热火的下一个主场比赛将会在12月13日，主场面对波特兰开拓者。你可以从这里购买球票.