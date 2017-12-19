迈阿密热火104:110惜败亚特兰大老鹰

迈阿密热火在周一晚上104:110惜败亚特兰大老鹰。理查德森得到了热火最高的26分。

1. 理查德森依然发挥出色

在面对洛杉矶快船打出了职业生涯最佳后，理查德森将他的状态带到了亚特兰大。在周一晚上的上半场，这名24岁的后卫继续完成他一向精准的3分球，以及中距离跳投。

同时不要忘记他在比赛中的那些精彩抢断，同时还有他第二节开头的那个势大力沉的扣篮。

随着比赛的推进，理查德森在比赛中继续冲击着篮筐，特别是在第四节。

当然最重要的是这名来自田纳西的球员面对施耐德打出精彩防守，在第四节封盖了对手两次。

理查德森拼尽全力帮助热火去取得胜利，他19投10中得到了球队最高的26分，同时他还得到了4个篮板，3个助攻和球队最高的3个抢断，2个盖帽。

2. 泰勒约翰逊和维特斯的末端爆发

泰勒约翰逊在比赛中进入状态缓慢，但是在下半程他改写了自己上半场的表现。他在比赛中打入多个高难度的抛投得到了他在全场19分中11分。

当然没有什么比他面对德安德鲁·本贝的这个双手暴扣更加精彩的了:

约翰逊还得到了3个篮板，2个助攻，2个抢断。本场比赛他还14投7中得到了19分。

维特斯全场比赛发挥稳定，他第四节得到了9分，贡献了球队最多的突破运球次数。

维特斯最终17投9中得到了23分，5个助攻和3个篮板。

3. 阿德巴约展现出他的血性

虽然他在第一节末端打出了这样一个精彩的2＋1

…这个新秀最精彩的表现来自于第四节的表现

事实上，这名20岁的球员在这段时间内达到了7的正负值，同时他在防守伊利亚索瓦的时候非常努力。

他是如何做到的呢？

看看这个吧:

阿德巴约最终得到了11分10板2个盖帽。

其他要点：

-现在你应该对乔丹米奇很熟悉了，他在比赛中得到了更多的出场时间，这也使得他得到了职业生涯最高的10个篮板。当然他在内线完成了多次精彩的表现。

米奇本场比赛最精彩的回合很好的展现了他在攻防两端的实力。

I本场比赛他得到了10个篮板，同时这个前路易斯安纳球员7投4中得到了9分。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会前往波士顿，他们将在周三晚上7点30分面对波士顿凯尔特人。热火的下一个主场比赛将会在周五晚上8点主场面对小牛队。你可以从这里购买球票.