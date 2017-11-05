迈阿密热火104:101险胜洛杉矶快船

迈阿密热火在周日晚上104:101不敌洛杉矶快船。哈桑怀特赛德得到了热火最高的21分17板。

1. 白边的内线统治力

白边绝对特别喜欢和快船的比赛

就像之前与快船的比赛一样，这名7尺的大个子本场比赛在上半场就完成了3次空接，白边继续他的高强度防守，并在第三节大帽奥斯丁。

本场比赛最有影响的表现来自于比赛还有3秒的表演，他对格里芬的出色防守也迫使对手错失了绝杀的机会。

在第四节早些的时候，白边完成了一个非常重要的空接，这也中断了快船的高潮。

就像你看到的，这个大个子做到了一切他得到了21分17个篮板3个抢断和2个盖帽。

2. 詹姆斯约翰逊的抢断

当迈阿密热火在第四节落后时，他完成了2罚2中并帮助热火最终在8.7秒时领先1分。

在整个下午，詹姆斯多次利用身体优势去完成这样的错位球，并打成。

…同时他很好的防守了格里芬。

詹姆斯约翰逊11投5中得到了14分，5个助攻。

3. 泰勒约翰逊的迅速启动

泰勒约翰逊在比赛一开头就进入了射手模式，他在上半场就10投6中得到了16分。他不但很好的防守路威，同时还在比赛中多次抢断对手。

泰勒得到了19分，3个助攻，3个抢断。

4. 艾灵顿的3分时刻

当然艾灵顿还是像以往一样从3分线外进行大量火力支持。

本晚他11投6中得到了17分。

其他要点:

-理查德森全场比赛在防守上非常积极，他不断的完成多次抢断并且组织球队进攻，完成关键时刻的3分球。

他让人印象深刻的表现来自于比赛还有2分39秒时，完成的3分球，帮助热火成功反超比分，并在下一个来回中防守了格里芬让他投失下一个球。

理查德森得到了14分，4个助攻，3个抢断和全队最高的15效率。

比赛记录:

-维特斯（女儿出生缺席）

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周一晚上客场调整金州勇士，比赛将于晚上10点30分开始。热火下一个主场比赛将是11月15日，他们将迎来奇才的挑战。你可以从这里购买球票.