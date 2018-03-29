迈阿密热火103-92战胜芝加哥公牛

迈阿密热火在周四晚上主场以103-92击败芝加哥公牛。理查德森得到了热火最高的22分。

1. 理查德森在第四节的发挥

迈阿密热火在第四节保持两位数得分领先，理查德森确保了芝加哥公牛不会在比赛中将比分追回。

他表现如何呢？

他在比赛最后时刻得到了9分，这都归功于他的快攻和中距离投篮。

本场比赛最精彩的表现来自于第三节的招牌高位打板。

他本场比赛16投8中得到了全队最高的22分，理查德森本场比赛还贡献了5个篮板，3个助攻，2个盖帽和全队最高的13的效率值。

2. 温斯洛一如既往的出色

温斯洛在比赛中从一开头就表现出积极的进攻态度，他在第一节就完成了一个面对3名公牛防守球员的高难度进球。

…他在第四节更是做出很大的影响。

温斯洛在比赛中出色的控制了球队的进攻，同时他在第四节完成了一个给奥利尼克的精彩传球帮助后者完成了一个关键3分。

当然，他之后还送出了一个精彩的盖帽：

他本场8投5中得到了13分，全队最高的9个篮板，2个助攻和1个抢断。

3. 稳定的德拉季奇

德拉季奇在面对卡梅隆的防守出色的利用了自身的优势。

他本场最精彩的表现来自于在第二节他面对霍利德的高难度上篮。

德拉季奇真的非常快，不是吗？

德拉季奇11投6中得到了17分，5个篮板，5个助攻和1个抢断。

其他要点:

-阿德巴约在比赛中与韦德完成了一个精彩的空接扣篮。

有力的扣篮。

阿德巴约得到了3分和10的正负值。

比赛记录:

-泰勒·约翰逊在第二节扭伤了他的右脚脚踝并没有回归。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会在周六晚上8点主场面对布鲁克林篮网。你可以从这里购买球票.